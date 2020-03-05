陳超明提議家庭自製口罩　陳時中：委員應該早點講

▲國民黨立委陳超明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院財政委員會5日繼續聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委陳超明質詢時指出，自己在選區服務處召集社區發展協會一起來製作口罩，「摸蛤蜊兼洗褲」，既可解決缺口罩問題還能落實防疫教育，質疑中央沒有注意到這一點，要求衛福部考慮此一做法。

對此，衛福部長陳時中答詢時表示，有這麼好的方法委員應該早點跟我們講，稱可以研究看看，之後會找找時間討論，「我們本來就需要中央地方加上社區一起動起來，非常重要」。

「我實在想不通為什麼要工廠做口罩。」陳超明質詢時指出，自己在服務處、轄區裡面，都召集社區發展協會動員做口罩，看到很感動，這些阿公、阿嬤、社區的志工人員，大家非常熱烈的學習，材料完全我提供。

陳超明說，社區發展協會是社區的中心，才能夠給他每一個人都出來做口罩，他們的觀念要保護家人保護兒孫保護鄰居保護社區。他表示，口罩天天在吵，好好利用社區發展協會，包括志工團體，把材料提供給他們，他們自己會做。

「一個老人家在家裡做個2、30副給家裡用，口罩會臭用布的去做，各種方式民間都想出來，所以我今天政府不要只有在誇大我怎麼在做。」陳超明說，社區發展協會、志工召集一下，社區絕對口罩夠用，這是摸蛤蜊兼洗褲，加強防疫的觀念，在家裡推展、社區推展，我們的防疫工作才會做得好。

陳超明直言，中央都沒有注意到這塊，每天說口罩怎麼用，其實現在口罩材料很多很好，「像我拿到的就能防止H5N1那種經認證的材料，你們政府官員就是不接地氣，雖然你們817萬票贏了，但我發覺你們沒有走到裡面」，要求衛福部，發動社區發展協會去工作，對整個疫情的防疫絕對幫忙很大。

▲陳時中。（圖／記者李毓康攝）

