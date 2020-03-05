美眾議院「415:0」通過台北法案　陸外交部回應了

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國眾議院4日以415票比0的高票表決通過「台北法案」(TAIPEI Act)，除了要協助台灣鞏固外交國，還包含支持台灣參與國際組織以及強化台美雙方經貿關係。對此，中國外交部發言人趙立堅5日回應，此法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本准則，中方對此堅決反對。

趙立堅表示，一個中國原則是人心所向、大勢所趨，也是國際社會普遍共識。世界上已有180個國家同中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是逆時代潮流而動。

他提到，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本准則，採取切實舉措阻止有關議案通過成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

「台北法案」原名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act)，最早是由共和黨參議員賈德納(Cory Gardner)等4位友台參議員共同提出，參院版本去年10月29日表決通過後，眾院版本也於隔日無異議通過。但由於眾議院版本是根據參議院版本修改，所以法案還需要再送回參議院再表決一次，等到2院法案內容一致後，才會送出國會給川普簽署。

台北法案表決通過後，眾議院長裴洛西在聲明中表示，「過去幾十年來，美國國會在兩黨與兩院制度的基礎上，驕傲地與台灣站在一起，台灣是該地區重要盟友以及民主夥伴，國會今天通過台北法案，再次重申我們對自由、開放以及民主台灣的堅定支持」。