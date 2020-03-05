徐國勇：全國性酒測暫時取消　地方政府酒測「照抓照罰」

▲警方執行酒測。（示意圖／記者徐文彬攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查。由於內政部長徐國勇上午稱「全國性」酒測已經暫時取消，民進黨立委陳瑩下午質詢時持續追問相關議題，徐國勇澄清，他是指「全國性」酒測已經暫時取消，但地方政府的酒測仍然「照抓照罰」。

時代力量立委陳椒華5日上午質詢時表示，警察檢驗酒測時，民眾吹氣時都會噴到員警的手，讓員警很害怕，詢問酒測值勤勤務是否有發放防護設備、手套以及相關訓練。徐國勇回應，現在酒測的偵測棒已經不使用，因為怕容易會有一些傳染，酒測器也都會有單獨的吹嘴，這些都有在注意。此外，「全國性」酒測暫時取消，但地區性的酒測需要時還是會做。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

陳瑩5日下午質詢時再詢問，若酒測棒已不再使用，是否有更安全的酒測方法。徐國勇表示，酒測棒現在已經不再使用，主要是怕第一個被酒測的人吹了以後，接下來接受酒測的人遭受到傳染。

徐國勇也澄清，全國性的酒測因為會用到保警，但保警的人力現在都被用在機場收健康聲明卡、抓失聯的人，但地方政府警察局的酒測沒有停止，仍然要零容忍執行，請地方政府不要誤會「酒測不抓了，大家都可以喝酒亂跑」，他強調沒有這回事，對於酒駕照抓照罰。

徐國勇說，現在酒測使用的塑膠吹嘴是拋棄式，使用一次就換掉絕不重複，使用前也一定會消毒，吹完就丟掉。他強調，酒測仍然在進行，從來沒有停止，酒測吹嘴警政署在使用後也會統一集中銷毀、不會亂丟。

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