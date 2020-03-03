日本也有衛生紙之亂！蘇貞昌神招被日本節目大讚「天才秘策」





▲蘇貞昌呼籲勿囤衛生紙。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，各種假消息層出不窮，「衛生紙之亂」如今也在日本重現。對此，日本就有節目對照台灣經驗，大讚行政院長蘇貞昌當初推出的「一粒卡臣」文宣是「天才秘策」。

新冠肺炎疫情蔓延，外界假訊息不斷，台灣一度傳出口罩和衛生紙用料相同，因此衛生紙會缺貨的謠言。當時，行政院長蘇貞昌透過臉書澄清，強調「原料沒缺」，呼籲民眾勿信謠言，逗趣表示，「再怎麼會臀，我們一人都只有一粒卡臣」。

如今，當初在台灣的「衛生紙之亂」也燒到日本，各處都出現衛生紙搶購一空的狀況。就有日本節目特地製作看板，大讚台灣政府處理衛生紙之亂得宜，更特別舉例蘇貞昌的「一粒卡臣」文宣是「天才的秘策」。

蘇貞昌2月初透過臉書表示，「無論你再怎麼會臀，我們一人都只有一粒卡臣，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗。不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉。原料沒有在缺，請大家不要亂傳謠言、現在搶買只會讓你虧錢。」

蘇貞昌解釋，衛生紙是用紙漿做的，原料從南美進口，不是中國大陸。口罩是用不織布做的，是塑膠製品，台灣就有工廠生產。擴產口罩不會影響衛生紙。衛生棉、尿布也都不會缺料，現在去搶去囤，反而虧錢。意圖抬高民生必需品的交易價格，最高關3年、罰30萬。