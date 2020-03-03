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教育部「唐揚姬」用星座談防疫　本尊大讚：太有創意太有才！

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▲▼ 教育部「唐揚姬」用星座談防疫　國師大讚：太有創意太有才！。（圖／教育部提供）

▲教育部模仿星座專家分析運勢，並提醒大學生做好防疫。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延，全台各大專院校大多延至昨（2日）開學，為了呼籲重要的防疫措施，教育部昨日晚間在臉書發文，並模仿星座專家唐綺陽星座運勢週報的模式進行分析，就連唐綺陽本人也在臉書分享該篇貼文，大讚「我們的公部門真是越來越令人刮目相看了，太有創意，太有才，真是太棒了！」

教育部昨晚發布的「唐揚姬3/2-3/8星座運勢週報」提到，本週水星仍在持續逆向行駛，不同的是，水逆將從雙魚（3/4）逆回水瓶（至3/10），象徵該面對的現實終究是要面對，例如大學開學。儘管經歷有史以來最長的寒假，但再美好的假期，終究有結束的一天。水星逆行雙魚的時期即將結束，代表過去種下的因，也將在此時付出代價。

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▲▼ 教育部「唐揚姬」用星座談防疫　國師大讚：太有創意太有才！。（圖／教育部提供）

▲教育部提醒學生，除了課業方面該做好收心操以外，同時也該自我檢討，是否確實遵守防疫相關要點。（圖／教育部提供）

教育部說，在此水逆期間，各位大學生能做的就是「反躬自省」，除了課業方面該做好收心操以外，同時也該自我檢討，是否確實遵守防疫相關要點，包括，1、落實肥皂勤洗手，記住口訣「內外夾弓大立腕（完）」；2、減少用手觸摸眼口鼻，咳嗽及打噴嚏請摀住口鼻；3、開學後若有症狀，請通知學校老師；4、多運動、多吃新鮮蔬果，維持愉快的心情。

教育部的「唐揚姬3/2-3/8星座運勢週報」，除了提醒民眾做好防疫，更模仿唐綺陽穿上黑色上衣，引起眾多網友討論，「教育部越來越深得我心了」、「真的好準喔」、「政府迷因沒有極限！」、「 超有創意」、「 創意！幽默爆笑又緊扣時事，太強了呀教育部！」、「長官還不快給小編的便當多加一隻雞腿！」唐綺陽也幽默在該貼文下方留言，「呃⋯⋯⋯我有瀏海喔（唐揚雞好吃）」。

▲▼ 教育部「唐揚姬」用星座談防疫　國師大讚：太有創意太有才！。（圖／教育部提供）

▲教育部模仿星座專家談防疫。（圖／教育部提供）

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