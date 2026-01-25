　
社會 社會焦點 保障人權

假投資真性侵！南投惡狼2度硬上還討「50萬封口費」...下場曝光

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲假投資真性侵還偷拍勒索，南投惡狼判賠女子170萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

南投一名邱姓男子假借投資麻將館名義，先灌醉女子性侵得逞，之後再以偷拍的不雅影像威脅，逼迫女子二度發生性行為，甚至開口索討50萬元「封口費」。女子身心崩潰報警求助，南投地方法院刑事部分已重判邱男8年4月徒刑，民事部分近日判決出爐，裁定邱男須賠償女子精神慰撫金共新台幣170萬元，全案仍可上訴。

判決指出，邱男於2023年10月間結識女子後，誆稱投資麻將館「2、3個月就能回本」，成功誘使女子於同年11月匯款20萬元。隨後，邱男邀女子前往南投某旅館商談投資事宜，期間飲酒後，女子因不勝酒力陷入無法抗拒狀態，邱男竟趁機對其為乘機性交行為，嚴重侵害其貞操權與身體自主權。

拿性關係當把柄　二度硬上還偷錄影像

法院認定，邱男並未就此罷手。2024年7月間，他以掌握雙方曾發生性行為的證據為由，揚言要向女子男友揭露，藉此逼迫女子再度發生性行為。女子迫於威脅，只能順從，邱男遂在台中市某汽車旅館內，違反其意願實施強制性交，並在過程中暗中架設手機，竊錄兩人性交影像。

隔日，邱男更傳送不雅影像截圖給女子，威脅若不交付50萬元封口費，將散布影片並告知其男友，對女子名譽與隱私造成極大壓力，最終導致女子身心崩潰報警。

刑事重判8年4月　民事慰撫金裁定170萬

南投地院指出，邱男行為已嚴重侵害被害女子的貞操權、身體自主權、性隱私權與健康權，惡性重大。刑事部分，法院依乘機性交罪判處3年2月、加重強制性交罪判7年6月，另犯恐嚇取財未遂罪判刑8月，合併執行8年4月徒刑。

民事部分，法院審酌雙方身分、經濟狀況、侵害行為態樣與被害人承受的精神痛苦，認定四次侵權行為分別應賠償50萬、60萬、30萬及30萬元精神慰撫金，合計170萬元，其餘請求則予以駁回。

每日新聞精選

01/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

南投性侵偷拍判刑賠償

