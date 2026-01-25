北市知名酒吧外驚傳命案　35歲陸軍少校墜樓亡

▲台北市北平東路凌晨發生墜樓案，一名35歲鄭姓男子從大樓高處墜落，送醫後不治。（示意圖／ETtoday資料照）



記者張君豪、董美琪／台北報導

台北市中正區北平東路一帶，25日凌晨發生墜樓死亡事件。警方調查指出，一名鄭姓男子於當日凌晨1時59分，從該路段一棟大樓高樓層墜落，當場失去生命跡象。現場初步未發現打鬥痕跡，也未有外力介入跡象，已排除他殺可能，詳細原因仍待後續調查釐清，並已報請檢察官相驗。

據了解，死者為35歲鄭姓男子，具有現役軍職身分，隸屬陸軍通信相關單位，當時正值休假期間。事發地點位於北平東路某知名酒吧外，當時有民眾目擊異狀後立即通報119。消防救護人員趕抵時，發現鄭男頭部重創且已無生命徵象，隨即送往台大醫院急救，最終仍宣告不治。

警方在確認死者軍人身分後，已同步通知軍方協處。軍方初步表示，鄭姓軍官去年3月調任現職單位，近期健康檢查紀錄正常，並無異常通報情形。至於事故發生的確切經過與原因，仍由警方、檢方與軍方持續調查中。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部亦證實，所屬通訊訓練中心一名鄭姓軍官於今日凌晨在台北市中正區因不明原因墜樓，經民眾發現報警並緊急送醫，仍不幸身亡，後續將配合相關單位釐清案情。