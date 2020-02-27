20億振興券、18億防疫補償金怎麼發？答案「兩星期內」公布





▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌於27日上午主持行政院會，會中拍板「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，共編列新台幣600億元，包含防疫補償金18.2億元、經濟部提出之振興券20億。針對振興券及防疫補償金怎麼發？一人可拿多少金額？預計兩周內就會有答案。

在27日行政院通過的特別預算600億元中，防疫隔離假的補償金總計寬列18.2億；振興抵用券總計匡列20億。

關於「防疫隔離假」的補償金額寬列18.2億，衛福部次長何啟功解釋，現在參考數字是SARS經驗，以及基本工資的考量，所以綜合判斷起來，預估約有10萬到13萬人可以申請。金額預計落在800元到1000元，人數多少、單日金額等總數要經過充分討論，才會報院決定。

另外20億振興券部分，何啟功說明，包含怎麼發放、涵蓋那些範圍等，目前都還在部會討論中，很快就會有一個討論的結果，由於振興券牽涉層面廣，包含行政作業在其中，希望能夠討論的再細緻一些。

蘇貞昌會中指示，有關特別條例的相關子法，請各部會於二週內完成發布程序。也就是說，無論是20億振興券或是18億防疫補償金，各部會都得在兩星期內提出細節項目。行政院發言人Kolas Yotaka 強調，知道大家很關心相關措施，請再給行政部門一點時間，條例才剛剛通過，金額細節陸續兩星期內會回答大家答案。