北檢啟動防疫SOP！偵查庭裝壓克力板阻隔飛沫　相驗解剖全套防護

▲北檢內勤偵查庭已裝上壓克力板隔，避免可能的新冠肺炎離飛沫傳染。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

台北市日前出現不明原因發燒猝死案例，在全台新冠肺炎（COVID-19）防疫期間觸動敏感神經，即將上任高檢署檢察長邢泰釗，立即召集台北地檢署相關人員，訂定SOP流程，在「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情期間，現行犯解送時，需在裝有壓克力隔板的偵查庭訊問，外勤相驗死亡案例時，也需穿戴全套的防護衣物，確保當事人、家屬和辦案人員健康。

北檢訂定的相關措施，包括設計動線，讓疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」的當事人直接進入一樓指認室接受訊問，避免和其他當事人活動路線重疊，降低群聚感染之風險；另外仿照桃園地檢署負壓隔離偵查庭及拘留室，在內勤偵查庭的應訊台周邊，裝上透明壓克力板，適度阻隔飛沫。

▲檢察官相驗疑似病例案件需穿戴全套防護衣帽。（圖／翻攝台北地檢署）

另外在轄區內發生死因不明待驗情形，也可能遇到疑似病例，北檢將請轄區警局先查明死者是否符合「因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎) 疫情法醫相驗及解剖通報流程」內之臨床條件、檢驗條件、流行病學條件中任何一項，或符合「COVID-19武漢肺炎社區監測通報採檢及個案處理流程」任一條件，由檢察官審核決定是否啟動後續SOP措施。

包括遺體移置新北市立殯儀館負壓隔離解剖室，相驗及解剖時，相關人員須穿戴完整隔離防護裝備，包含淋膜隔離帽套、腳套及隔離衣、N95口罩、眼罩、雙層醫療乳膠手套，並攜帶消毒殺菌用品。檢察官與書記官在適當地點，全程指揮相驗程序進行，且相關人員完成相驗後，需全身清潔消毒離開現場，盡量隔絕、確保可能的病毒不會散布。

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