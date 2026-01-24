阿蘇直升機3人仍失聯！日消防認「敲不定主責單位」　分工沒共識

記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣阿蘇山火口日前發生遊覽直升機墜毀事故，機上搭載包括機師及2名台籍遊客在內共3人，目前仍下落不明。對此，警察、消防及自衛隊等相關單位23日召開會議，針對搜救方針進行協議，但尚未針對各機構具體的應對分工做出明確決定。

搜救行動確認長期化 各單位分工未達共識

本月20日，一架在阿蘇山周邊飛行的遊覽直升機被發現大破損毀於中岳火口內。據了解，機上除了一名飛行員外，還有2名疑似來自台灣的男女遊客，目前3人依然生死不明。

儘管警察與消防單位曾多次嘗試進入火口周邊展開搜救，但因現場強風不斷，加上火山氣體濃度極高，搜救人員至今仍無法靠近直升機殘骸。

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀。（圖／熊本縣警方）



23日上午，包含警察、消防及自衛隊在內約30名代表，於阿蘇廣域消防本部召開約4小時的非公開會議。

雖然會中確認各機關將持續合作，但阿蘇廣域消防本部警防課長小木曽昭在會後記者會坦言，「面臨的問題實在太多，目前遺憾地尚未針對各機構具體的應對分工做出明確決定。」與會單位也達成共識，搜救行動將不可避免地轉向長期化。

直升機殘骸影像曝光 地質脆弱、毒氣警報頻傳

熊本縣警23日也向媒體公開了火山口周邊的最新影像，揭露了搜救現場極端惡劣的環境。從搜救隊22日拍攝的影片中可以看到，火口周邊的地表極為脆弱，手指輕輕一劃地面就會崩落，顯示搜救人員正踏在極度不穩定的土質上作業。

此外，21日的影像也記錄到火口不斷冒出大量白色蒸氣，導致視野極度模糊；影片中更頻頻傳出氣體偵測器的警報聲，顯示火山氣體濃度隨時可能威脅搜救人員生命。在視野不佳與毒氣威脅的雙重壓力下，現場搜救任務顯得格外艱鉅。