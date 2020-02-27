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確診女非法看護隔離房直播　衛生局「不罰」要求立刻下架影片

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▲▼確診印尼女看護。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲確診印尼女看護。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

非法移工難以掌握行蹤，可能成為台灣防疫的破口！確診新冠肺炎的（COVID-19）的第32例非法女看護活動範圍大，接觸者尚未完全釐清，被隔離後又在隔離期間於臉書直播院內影片曝光資訊，引發撻伐。新北市衛生局27日表示，已要求當事人下架影片，並持續監看臉書上是否有類似貼文。

衛生局表示，《傳染病防治法》規定他人不得洩漏相關傳染病患者訊息，但病患自行洩漏，確實非常特殊。已於第一時間要求當事人將該直播影片下架，對方配合立刻下架，也將持續監看FB是否有不合適的照片、影片或貼文。衛生局也提醒當事人勿侵犯他人隱私，並請其遵從醫囑，同時關心健康現況。

中央流行疫情指揮中心日前公布，國內新增第32例新冠肺炎確診，患者為31歲女性印尼籍看護，曾於醫院照顧第27例患者，也是案27群聚感染事件的第6人」。

由於第32例是非法看護，因此第一時間衛生單位找不到人，24日緊急被移民署找到後，進入醫院進行隔離，她26日晚間竟在病房內直播自己染病訊息，目前已在移工界傳開。

中央防疫指揮中心昨日表示，初步理解該看護在16日結束照顧第27例工作後，又前往另一家醫院單獨看護另一名患者，衛生單位已針對另一家醫院及2月16日至24日間活動史調查，緊急匡列接觸者，但該非法外籍看護曾搭乘大眾運輸工具到台灣南部某縣市，相關接觸者仍待釐清。

此外，針對非法外籍勞工與雇主的處置，新北市勞工局表示，一般來說，當移民署查獲非法逃逸外勞時，針對外勞做調查，調查過程中若發現非法雇主，將會進一步調查非法聘僱的狀況，再將調查結果送至地方主管機關再做一次確認性調查，若內容無誤，將會處置非法雇主15萬到75萬罰鍰，非法移工則會被遣返至母國。但防疫優先，此案不能照一般的案例遣返，一切遵照疾管中心的評估，地方機關才會有下一步動作。

▲▼公布第32例確診個案，為案27外籍看護。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲中央公布第32例確診個案，為案27外籍看護。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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