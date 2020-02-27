5566高雄巨蛋演唱會「無延期備案」　衛生局提醒：照常舉辦底線曝光　

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國內知名藝人團體5566選在3月4日在高雄巨蛋舉辦演唱會，不過現在面臨新冠肺炎防治問題影響，就連台中鎮瀾宮大甲媽繞境活動也停辦，所以現在大家都在關注這場演唱會是否會如此舉行，高雄市政府衛生局表示：沒有強制力可以停止這場演唱會，不過希望主辦單位可以考量疫情決定，而如期舉辦的話，就請把入場名單列冊清楚，若是發生疫情時一定會請主辦單位提供，方便後續的追蹤控管。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎面對媒體詢問關於5566演唱會是否舉辦問題時，眉頭深鎖，呼籲大家重視疫情管控的風險問題，潘炤穎說：「基於防疫跟衛生主管機關的立場，在現在高雄市即便還沒有出現本土疫情、社區傳染或是感染風險的時候，我們仍然要提醒市民朋友這部分，要特別留意，因為國內從第19例到32例，到目前為止都屬於境內感染個案，這部分風險的卻是越來越高」。

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

潘炤穎強調5566演唱會是民間主辦的活動，雖然目前沒有適當的禁令，但是現場會聚集超過數千的民眾，風險評估之下，仍然會建議主辦單位要考量接下來一些疫情發展，同時得要：「進場人員管制、量體溫、洗手或是室內盡量維持通風，還要派所謂的觀察員進行現場必要的掌握，對於65歲以上或是有慢性病史，或是有重大傷病這些市民，盡量的要求不要去參加這樣的活動，已避免增加感染風險」。

另外潘炤穎也特別希望主辦單位對於「進場人員的名單掌握」，期望主辦單位能夠及早因應，「未來若是有一些確診個案，或是疑似個案的出現，我們一定會依照傳染病防治法要求主辦單位提供現場參加人員名冊，包括工作人員或是與會的民眾，由於防疫的需要，是迫切希望主辦單位這邊不管是公部門或是私部門都要能夠配合」。

同時潘炤穎重申：「高雄市政府衛生局對於大型集會活動的立場，盡量要避免在室內不通風的地方舉辦這樣的活動」。

▲高雄市政府公告防治新冠肺炎，市內舉辦大型活動規範 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市政府公告防治新冠肺炎，市內舉辦大型活動規範 。（圖／高雄市衛生局提供）