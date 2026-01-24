霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側

記者黃翊婷／綜合報導

原訂在今早徒手攀爬台北101的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），後來因天候因素改到明天（25日）早上進行。這項活動引起許多人關注，國立國父紀念館臉書粉專小編幽默提醒，民眾如果想從國父紀念館的方向看霍諾德攀爬台北101，會因為方向錯誤而無法看到，「應該不會有人跨年煙火看錯棟，然後要看霍諾德看錯側吧？」

▲霍諾德發布IG限動分享彩排時的畫面。（圖／翻攝IG／alexhonnold）

艾力克斯霍諾德攀爬台北101延期到25日早上9點（美東時間1月24日）進行徒手攀登台北101挑戰，他不僅要克服508公尺的高空恐懼，而且全程不使用任何繩索與防護措施。屆時Netflix將進行全球直播，預計節目長度為2小時，另外，《ETtoday新媒體》也會進行全程直播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲霍諾德將在台北101東南側挑戰攀爬。（資料照／記者李毓康攝）

國父紀念館臉書粉專小編23日發文表示，霍諾德是在台北101東南側攀爬，國父紀念館這一側是西北側，如果有朋友說要來國父紀念館廣場看霍諾德，「記得跟他說國父紀念館小編有說看不到的唷～應該不會有人跨年煙火看錯棟，然後要看霍諾德看錯側吧？在這祝霍諾德攀登101圓滿順利平安。」

文章公開之後，不少網友留言稱讚小編幽默又貼心，「小編hen會」、「小編也太貼心」、「這個蹭得很自然不帶痕跡，但我心臟不好不敢看直播」、「這提醒很～重～要，謝謝小編」、「今天才知道國父紀念館有小編，今天才知道國父紀念館小編是活潑的」。

如果民眾想現場觀看霍諾德攀爬101的挑戰，除了購票登上101觀景台，也可以前往101大樓東南側，也就是松智路與信義路交叉口的區域觀賞，但切記勿自行進入管制區。