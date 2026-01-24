　
「什麼時候能進場？」吳淡如直言：這樣問的人，可能不適合投資

▲美股，股市，投資，市場，交易。（圖／路透社）

▲問著「什麼時候能進場」的人，可能不適合投資。（示意圖／路透社）

文／吳淡如
摘自／時報出版《財商：不費力才會贏

其實投資市場中，真正冷靜思考的人並不多，多數人更像是在賭一個時機點。投資市場裡有將近百分之八十都是賭徒，但願你不是其中之一。「什麼時候我可以進場？」只要講到投資，就會有人這麼問。有位教授朋友，靠發明專利賺了上億元。他本來就是打算當學者，能養家活口已經很滿足，所以過往人生中從來沒有思考過理財這件事。

小時候窮過，好不容易賺到的錢很珍貴。想理財，又怕損失。第一次他這麼問時，我說了一下：如果要好好理財，請忘了「什麼時候進場」的問題。現在就請分批進場。可是他每次看到我，卻都問同樣的話。可見「什麼時候可以進場」的思想是多麼根深柢固，似乎進入了DNA裡。

「你是個理財很保守的人對吧？」

「對。我是苦出來的，我自己也花很少。」

「那就不要有這種賭鬼的念頭吧？」這種問法，就等於「我想賺一筆，到底該投哪一支？」當然是想賺一筆，腦袋裡盤算的是：「我要在最低點進場，最高點出場。」

許多人一想到要理財，就想到「理財等於很多股市老師會給你『內線』、『明牌』，要你『低買高賣』」。低買高賣，肯定是廢話，因為不必講，難道人會想高買低賣嗎？ 

但是這種做法就是在股海衝浪，把股市當賭場。會這麼問，就是想當賭徒，想要找一個「萬無一失」、「下手翻倍」的時機。股市的歷史中，很容易找到「天有不測風雲」的慘劇。

古早古早以前，我很年輕的時候就看到過很多出入證券公司VIP 室、曾經意氣風發者的悲劇。在台股知名的「十三黑」之前的牛市裡，每個賺了錢的人都是專家。如果那些曾經被稱為股神的、很偉大的外國人沒有嚇到你⋯⋯台灣的賭徒常常很會找理由：什麼國情不同，還有安慰自己我又不可能做那麼大，就不會作死。 

● 當年的股神都去哪裡了？

那麼我們來看看台灣曾經的股神（表1）。他們的年代有點久遠，在台股的極限時期都是壯年，過了這麼多年來看，裡面不少人都已經蓋棺論定了。上漲時一天賺個幾千萬，對他們而言都是小事情，這個在台股極盛時期的四大天王，印證了搞槓桿死得快，還有見好不收，一定歸零。

▼表1：台灣錢淹腳目時代台股「四大天王」。（圖／時報出版《財商：不費力才會贏》，點圖可放大）

▲▼台灣錢淹腳目時代台股「四大天王」。（圖／時報出版《財商：不費力才會贏》）

我不評論四位前輩晚年後續發生的事件。一個人的成敗因素很複雜，單從資產面來看，你會發現他們是否能持盈保泰，「是否從股市（當時還真是個大賭場）抽身」是重要原因。即使他們都曾擁有百億身價，不抽身者就會被股海吞沒。

情勢一反轉，再厲害的天王都不能繼續呼風喚雨，沒有及時抽身的，會變成過街老鼠，或許落難的天王也會覺得委屈：那些追打者，其實也都曾經靠過他們的呼風喚雨之術賺過錢。

其中有兩位，在年紀大的時候能夠保留他們極盛時期的部分財富。深究其中道理，他們一定都不只投資股市，而是早把資金保存到不動產或轉到其他的商業經營，分散了風險。

那時的股市沒有什麼長期投資的概念，玩槓桿和沒有及時走的，下場都很悲涼。牛市裡面賺到錢，人人把你捧得高高的，熊市裡面賠了錢，大家就覺得你害了他。

其實，這四大天王的故事也悄悄地說了一個道理：就算你的錢是投機市場賺到的，也別全留在投機市場裡。當投機市場淪落時，有資產的人進可攻、退可守，他們不會一敗塗地，因為他們有了自己的城池。

● 別當賭徒，當一位誠懇的投資人

「若你沒打算持有10年，那就連花10分鐘都別碰那支股票。」是巴菲特名言。我曾經看過，某個投資網路的Facebook粉絲專頁曾經引用這一句話，下頭有個留言：「當沖者笑笑路過。」當時是股市大牛市，這位當沖者應該賺了些錢，所以覺得巴菲特話好可笑。不知道他現在還笑得出來嗎？為什麼巴菲特跟蒙格理論都再三告誡：頻繁進出的人是傻瓜！

你有沒有發現，只要是在股市進入牛市的那段期間，就有很多人出書來教你技術線圖，告訴你他是如何在某一小段時間讓薪水不高的自己變成好幾千萬的大富翁？不要相信這種廣告詞。

傳播媒體需要誇張的宣傳語來引起你的興趣，就是傳播的本質，無可厚非，但你千萬不要看到標題就相信了。歷史上沒有人真的是靠技術線圖長期賺錢的；也沒有任何投資專家是靠每天當沖賺錢的。

在牛市賺得到錢是應該的，不自作聰明可能會賺得更多。想想台積電也有低於80元的時候，那時候如果你有一張台積電，然後就把它忘掉。我的作家朋友，曾經在台積電工作的彭建文，曾經這麼說：「我記得我是在2001年6月進入台積電工作，2011年9月離職，在這段時間，台積電的股價約在30∼80元左右。我從離職至今已經13年了，台積電的股價從80元漲到1,000元，難怪前同事會笑我，是我離開公司，股價才開始大爆發。」

如果那時候你花了幾萬元，買了一張台積電（1,000股）不過是幾萬元，就把它忘記了，雖然它配的股息都不算多，到2025年之後你的幾萬元應該就是百萬元以上。如果你在40年前買進巴菲特，幾百塊美元，現在還可能變成幾億台幣！

這些當然說明了，在標的上，選擇比努力重要。在「投資」上努力一點都不重要。理財上沒有什麼「沒有功勞也有苦勞」這件事。

請先默念：我不是賭徒，我是一個誠懇的投資人。行動不要快過自己的腦袋；腦對了，一切才可能對！財神爺從來沒喜歡過賭徒。

▲▼時報出版《財商：不費力才會贏》。（圖／時報出版提供）

★本文摘自時報出版《財商：不費力才會贏》，作者吳淡如，台大EMBA、上海中歐國際工商學院碩士、歷史學博士、中歐商學院博士候選人。Podcast節目《人生實用商學院》，累計超過10億下載。著有《人生實用商學院》系列理財書，長期占據排行榜。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

