觀光署公告彩虹國際旅行社勒令停業　9業者保證金遭扣押

▲疫後旅遊熱度未減，旅行社因財務狀況衍生消費糾紛也層出不窮。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊熱度未減，旅行社因財務狀況衍生消費糾紛也層出不窮。交通部觀光署公布最新旅行業勒令停業名單，其中，彩虹國際旅行社因財務業務狀況異常，1月16日起勒令停業，另有9家旅行業保證金經扣押或執行。

根據觀光署公告，彩虹國際旅行社因財務業務狀況異常，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依消費者保護法第36條及第38條規定，1月16日起勒令停業。

觀光署也公告，截至去年12月31日，保證金經扣押或執行的旅行社共有9家，包括世航旅行社、朝桂旅行社、草屯旅行社、井昇旅行社、連晟旅行社、翔展旅行社、喜泰旅行社、休遊旅行社、跳跳島在地日常旅行社，若後續扣押或執行命令經執行機關撤銷，將再更新名單資料。

另外，觀光署公告，截至1月22日仍有46間旅行社自行申報及主管機關副知停業，旅行社均得於停業期間申辦復業，包括江山旅行社、信鋒旅行社、小馬國際旅行社、百飛旅行社、詠泰旅行社、台灣國際旅行社、享台灣旅行社、優質旅行社、光陽旅行社、台塑旅行社、運通國際旅行社、金興旅行社、二姐旅行社、瑞麒旅行社、再興國際旅行社、大宏旅行社、遇見國際運通旅行社、昇漢旅行社。

永豐旅旅行社、台灣便利旅行社、嗨澎湖旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、米飯旅行社、啟程旅行社、安美旅行社、亞馨樂活旅行社、大來國際旅行社、享玩旅行社、和成旅行社、百世旅行社、跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、天齊旅行社、迦勒興旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、鉅承旅行社、華夏國際旅行社、跳跳島在地日常旅行社、本質生活旅行社、經典旅行社、滙豐旅行社。