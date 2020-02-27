最美「雲之凡」致敬抗疫英雄　林青霞271字親筆信：你們並不孤單

▲林青霞親筆信致敬前線醫護人員。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情影響，上海「上劇場」原訂3月舉行的《暗戀桃花源》月被迫取消。不過，上劇場卻收到一份意外驚喜，一封由林青霞親筆手寫致敬抗疫英雄的祝福信，信中提到，這是一場沒有煙硝、流血的戰爭......全世界的目光正見證你們守護他人的生命.....「你們並不孤單，大後方有無數的人在關懷、支持，為你們祈禱。」

▲林青霞在暗戀桃花源電影裡飾演女主角雲之凡。（圖／翻攝《暗戀桃花源》電影）

上海上劇場26日深夜發出知名演員林青霞手寫的一封信。全文共271字，文末落款為青霞，寫信時間則是2月23日。信中，她對於身處於戰「疫」一線的工作人員，以最最虔誠的心獻上祝福。

林青霞信中提到，這是一場史無前例的「新世紀疫戰」，你們的戰袍是防護衣、頭盔是口罩、戰場是醫院，敵人是無聲、無錫、無色、無味，防不勝防的新型冠狀病毒。

對於前線醫護人員的辛勞，林青霞表示，「我們知道、我們明白、我們心疼、我們流淚。」；只想告訴你們，你們並不孤單，大後方有無數的人在關懷、支持，為你們祈禱。文末，林青霞也鼓勵醫護人員，期望他們能好好保護自己、家人及同事、病人，並祝福他們能早日「功成返家，與家人團聚。」

據了解，上海上劇場每年3月都會舉辦《暗戀桃花源》月，今年原本預定要推出經典版、青春版、30週年紀念版等各種不同版本的《暗戀桃花源》劇碼。林青霞曾於1991年加入《暗戀桃花源》團隊，飾演女主角「雲之凡」，被戲迷譽為歷來最有仙氣的女主角。林青霞1992年也曾擔綱電影版《暗戀桃花源》女主角，成為戲迷及影迷的經典回憶。

▼林青霞親筆信致敬前線醫護人員。（圖／翻攝澎湃新聞）



