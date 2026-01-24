霍諾德攀台北101改明天　台灣網友喊支持：安全優先

記者黃翊婷／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原本預計在台灣時間24日早上9點挑戰徒手攀登台北101，但由於天氣狀況影響，Netflix官方臉書稍早宣布延期，平台節目觀看時間也改為1月25日。網友們紛紛留言表示支持，「安全優先」、「安全第一，挑戰不是玩命，專業至上，支持」、「非常好！天氣好拍起來也好看」。

▲艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀登台北101，延期至明天（25日）。（圖／Netflix提供）

艾力克斯霍諾德是美國知名的野外攀岩者，原本預計在台灣時間24日早上9點（美東時間1月23日）進行徒手攀登台北101，Netflix及《ETtoday新媒體》將進行直播，如果挑戰成功，艾力克斯霍諾德將刷新101攀登史紀錄。

▲24日早上信義區仍在下雨。（圖／記者李毓康攝）

不過，Netflix官方臉書24日早上8點23分緊急發出聲明表示，受到天氣狀況影響，《赤手獨攀台北101直播》將改期於1月25日上午9點播出。而目前台北市信義區正在下雨，降雨機率達80％。

文章公開之後，網友們一面倒表示支持，認為安全最重要，「安全優先」、「安全第一，挑戰不是玩命，專業至上，支持」、「非常好！天氣好拍起來也好看」、「安全第一，期待明天」。也有網友幽默表示，「很好，可以繼續睡了，把09:00鬧鐘關掉」、「看預報明天會是好天氣，先把鬧鐘改到明天了，再次期待」。