影／33化學兵執行任務濾棉裝反　指揮官：無健康疑慮！會檢討精進

記者陶本和／桃園報導

陸軍六軍團33化學兵群日前支援新冠肺炎防疫工作，前往台商返台隔離檢疫所執行環境消毒任務，但被外界發現，化學兵所配戴的高級防護口罩，其濾棉明顯裝反。對此，33化學兵群指揮官李煜森27日表示，對官兵並沒有健康上疑慮，之後會檢討精進，不會讓這事再發生。

李煜森表示，先前在執行烏來、林口檢疫所消毒任務時，有被專業人士發覺濾棉裝反的事情。他強調，其實在執行穿著訓練中是非常認真的，但官兵沒有確認，幹部督管上的小疏漏造成裝反，「我也非常擔心，再三確認後，反裝並不會影響到防護性，影響到的是作業時間，但濾棉都是單次使用，使用後即拋棄」。

李煜森強調，檢疫所也是安全陰性狀態，對這次任務官兵並沒有健康上疑慮，之後會檢討精進，不會再讓這樣事情發生。

▲總統蔡英文視察六軍團33化兵群，指揮官李煜森接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



▲總統蔡英文視察六軍團33化兵群。（圖／記者陶本和攝）



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