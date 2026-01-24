美軍「南方之矛」行動再襲運毒船！　累積已奪117條人命

▲美軍23日在東太平洋針對一艘疑似運毒船發動致命打擊。（圖／翻攝自X／@Southcom）



記者張方瑀／綜合編譯

美國南方司令部（SOUTHCOM）證實，美軍23日在東太平洋針對一艘疑似運毒船發動致命打擊，造成船上2人死亡、1人生還。這是川普政府推行「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）以來的最新一波攻擊。據統計，這一系列旨在遏止毒品走私的軍事行動，目前已造成至少117人死亡。

國防部長下令 特遣部隊發動致命打擊

根據CNN報導，美國南方司令部在社群平台X發文指出，在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的直接授權下，「南方之矛聯合特遣部隊」於23日對一艘由「特定恐怖組織」營運的船隻進行「動能攻擊」（ kinetic strike）。

美國海岸巡防隊隨後發表聲明表示，已接獲軍方通知，目前正在協調搜救行動，尋找該起行動中唯一的生還者。

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

目標不僅是毒品？ 施壓行動疑針對馬杜洛

事實上，週五的這起攻擊是美軍自抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）以來，首場廣為人知的運毒船打擊行動。美軍先前在卡拉卡斯（Caracas）逮捕馬杜洛，並將其送往紐約面臨刑事指控，而馬杜洛已於本月初出庭時辯稱無罪。

儘管美方公開宣稱在加勒比海增兵與打擊船隻是為了阻斷毒品流入，但川普政府官員先前曾私下坦承，這一連串的施壓行動，真實目標是為了推翻馬杜洛政權。

「雙擊」爭議延燒 議員質疑涉戰爭罪

「南方之矛行動」自啟動以來便爭議不斷。去年9月2日，美軍在首場行動中因第一波攻擊未能擊沉船隻，隨後發動第二次打擊（double-tap），導致2名攀附在翻覆船身上的生還者當場身亡。

此舉引發民主黨籍國會議員強烈不滿，要求政府公開行動影像，甚至質疑美軍涉嫌犯下戰爭罪。

過去的行動中也曾出現生還者處理問題。去年10月，美軍在加勒比海擊沉一艘潛艇時，救起2名生還者並將其遣返厄瓜多與哥倫比亞；而去年12月30日的行動中，則有不明人數棄船逃生，海岸巡防隊最終在搜救3天後宣布放棄。