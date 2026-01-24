　
    • 　
>
遭質疑用化學調味料！「桃園必吃第一拉麵」曝湯頭原料反擊

▲▼ 。（圖／翻攝自三冬麵舖）

▲三冬麵舖有桃園必吃第一名拉麵之稱。（圖／翻攝自三冬麵舖）

記者鄺郁庭／綜合報導

位在桃園藝文特區的「三冬麵舖」有桃園必吃第一名拉麵之稱，近日店家表示，遭網友質疑湯頭味道濃郁，是因為使用化學調味料，忍不住反擊，「平均一碗湯使用555g的全雞、雞骨、雞腳熬製」，「從去年就開始散佈不實！這種行為言語藝術創作者，我也不想與之糾纏，但損害已經造成，所以特此出來澄清！」

「三冬麵舖」22日表示，有同事告知最近有人在網上稱，他們拉麵的湯頭是使用化學調味料製造濃郁感。對此，店家先是說明，「我們平均一碗湯使用555g的全雞、雞骨、雞腳熬製。我們就是靠這立足的，不容質疑！」

對於口味喜好不同，店家表示可以接受，但若是「惡意散布毀謗、編造不實」，就絕對不會坐視不理，「這已經不是喜不喜歡的問題了。」店家指出，所謂的化學調味或濃縮精，「只能提升直接鮮味、些微香氣」，真正的雞本味與肉味是無法被取代的，並直言「是業務湯還是天然湯頭，我相信多數人應該都吃得出來！」語氣相當堅定。

造謠者道歉、關閉帳號「去年就開始散佈不實」

針對造謠者的後續，三冬麵舖透露，對方目前已道歉並關閉帳號，但仍讓他們難以接受，「一方面說是自己主觀認定，又推給『聽說』，一方面說無意傷害名譽，卻從去年就開始散佈不實。」店家表示，雖然不想再與對方糾纏，但損害已經造成，因此必須站出來公開澄清。

此外，也有網友質疑店內作業衛生，認為擺盤時雖然戴手套，但手會去碰雪平鍋、食材與噴火槍。對此，三冬麵舖也一併回應，強調每位同事身上都會配戴擦手毛巾，「每個餐期都會清洗消毒」，擺盤區旁的水龍頭一開就是可殺菌的臭氧水，桌面還備有次氯酸與酒精，消毒頻率相當高。

最後，三冬麵舖也向外界表示，對於衛生的監督虛心接受，「但不實指控，我們一定會出來說清楚。」整篇聲明態度強硬，也獲得不少支持聲浪。

01/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

拉麵三冬麵舖湯頭化學調味

