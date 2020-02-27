台灣日產口罩突破1000萬片！「3月達標」　經濟部感性喊話了

▲口罩產量提升，3月將達到日均產量1000萬片。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳致平／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情引起民眾恐慌，許多人爭搶各種防疫物資，導致口罩供不應求。政府出資2億元，在「國家隊」協助下，建置 60 條口罩生產線，將產能拉高，經濟部表示，3月開始新機器、舊機器同時生產，台灣生產的口罩每天可望達到1000萬片。

新機台自本月15日起陸續測試上線並投入生產，工具機業者則是協助逐項驗收，確認產品尺寸、電壓等等細項，並測試運轉產能，在「口罩國家隊」全力衝刺下，朝著3月日均產量達千萬片的目標邁進。行政院長蘇貞昌也宣布，在達到每日 1000 萬片的產能之後，政府會再新增 30 條口罩產線，繼續投入增產，可以多增加 200萬至300萬片，日產量最高上看1300萬片。

▲口罩生產線上作業情形。（圖／記者湯興漢攝）

工業局副局長楊志清在接受記者電訪時表示，政府1月底已經掌握國內廠商的口罩生產狀況，並每周進行盤點，日產量也迅速增加，從一開始的320萬、390萬、550萬到620萬，日均產量已突破600萬片以上，再加上新機台就定位，希望能在3月中旬達成目標。

為了要讓國人有口罩可以用，過去只有個位數員工的口罩產線製造廠，現在有上百位工具機產業、法人的業界精英進駐協助，將原本半年的工期縮短為一個月，大家一起逐一確認口罩產線的料件，解決製造時的疑難雜症，確保能如期交機，儘快提升口罩產能，達到這項堪稱「不可能任務」，經濟部表示，「在每一個環節中，都有努力不懈的專業工作同仁，台灣有你們真好！」