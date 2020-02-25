快訊／大甲媽祖遶境考慮停辦？蘇貞昌：相信媽祖婆心意是「健康優先」





▲蘇貞昌台北市藥師公會記者會後前往致意。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

大甲媽祖遶境將於3月19日起駕，由於國內正值防堵新冠肺炎（COVID-19）時期，外界擔心活動是否會引發群聚感染。內政部長徐國勇25日表示，會依照依情發展情況，對人數眾多的室內及大型活動，應該考慮延期舉辦。行政院長蘇貞昌受訪時則強調，相信媽祖婆也會同意國人應該「健康優先」。

蘇貞昌表示，媽祖婆少女時代看到天像不好，會主動告誡村人漁民不要出海，一直到今天，台灣人都很相信媽祖婆。面對疫情嚴峻，相信媽祖婆會要求希望國人同胞以健康為最優先。

蘇貞昌說，媽祖遶境是台灣行之有年的宗教盛事，相信心誠則靈，面對疫情嚴峻，這麼大的活動，白天人擠人、晚上睡通鋪、吃喝在一起，這樣對防疫是不是好，昨天要求徐部長多跟主辦單位多溝通，以健康最優先，以防疫料敵從寬、遇敵從嚴的方式，相信這才是媽祖的心意。

面對外界擔心活動是否會引發群聚感染，中央流行疫情中心指揮官陳時中也表示「我們非常擔憂」。大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日回應，「如果封城就不辦遶境。」

徐國勇25日下午應邀出席百廟為疫情祈福法會之起跑記者會。徐國勇表示，宗教對社會的安定與繁榮，有著不可磨滅的貢獻，但在疫情越來越緊張的時刻，為避免群聚風險，會持續提醒依照疾管署訂定的公眾集會因應指引，預先做好各項防疫規劃及措施，內政部並將依國際及國內疫情發展狀況，與宗教等各團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多、極為擁擠群聚之室內及大型活動，亦應考慮延期舉辦等等措施。