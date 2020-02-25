陸中小企復工率僅30%　防倒閉潮工信部推20項措施

▲疫情重創大陸中小企業，各地政府推出復工服務。（圖／翻攝中新網）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴峻，大陸企業復工情況受到關注，根據大陸工信部於今（25日）下午，在國務院聯防聯控機制發布會上的說法，對於受影響最嚴重的中小企業方面，目前全大陸復工率只有30%左右。「這是一個比較嚴峻的事情。」

工信部相關負責人舒朝暉指出，面對疫情和復工要求，中小企業特別是一些小微企業，生產和辦公條件、人員、資金都比較弱，受到影響也比較深，是複工復產的難點，也是重點。

▲大陸各地復工情況，將影響全年社會經濟發展。圖為上海復工首日。（圖／翻攝自上觀新聞）

他提到，企業規模越小，復工率越低。根據我工信部對240萬戶使用雲平台和電商平台的中小企業監測顯示，目前全國中小企業的複工率目前只有30%左右。

對此，大陸工信部也強調，黨中央、國務院高度重視中小企業健康發展，最近推出一系列的財稅、社保、融資等方面的政策措施，支持中小企業度過難關。 2月9日，工信部發布《幫助中小企業復工復產共度難關的有關工作的通知》，裡面共20條措施，幫助企業堅定信心，有序復產。

另於21日，由中共總書記習近平主持的中央政治局會議上，也提到，要加強對重點行業和中小企業的幫助力度，分類分批推進中小企業的複工復產。