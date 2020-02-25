快速篩檢！高鐵增購24座「紅外線體溫感測器」　林佳龍：最快4月交貨

▲高鐵服勤員消毒作業。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，高鐵公司在全線各車站服務台都備有額溫槍、75％酒精消毒液與衛教宣導單，各車站廁所也採用感應式水龍頭，避免旅客接觸。交通部長林佳龍今日視察高鐵南港站防疫作為，身為通勤族的他表示，高鐵每日乘載十多萬人，若加裝紅外線體溫感測器能更有效率，但由於目前供不應求，預計要到4月才能裝設。

高鐵公司表示，針對旅客較常接觸之設備，例如：廁所、電扶梯、售票櫃台抬面等，每4小時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；各車站廁所亦採用感應式水龍頭，減少旅客因接觸感染的機會。

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▲高鐵每日都會定時消毒。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司指出，每日收班後，亦會確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，列車服勤員也會對點心列車消毒，同時備有酒精，在服務旅客時會加強消毒。

林佳龍表示，高鐵是公共運輸的模範生，他也是幾乎每天都搭乘高鐵通勤，針對高鐵在1月就成立防疫小組、展開應變計畫，他表示非常贊同，不過每日搭乘高鐵的旅客有十多萬人，去年高鐵旅運量6741萬人，若要每人都以額溫槍量測體溫，恐怕有困難。

林佳龍表示，日前曾有一名案例是從大陸返台的路配，搭乘高鐵時被旅客發現檢舉，高鐵公司也儘速通報，他指出，若能在車站出入口設置紅外線體溫感測器，就能有效率的篩選出健康狀況有疑慮的旅客，防疫也會更有效率。

高鐵公司表示，目前已預訂24座紅外線體溫檢測器，預計4月到貨，屆時將會在12個車站出入口裝設。他也說，希望台灣相關廠商也可以協助製作。另外台鐵局表示，計劃採購32台「紅外線測溫儀」，以輔助額溫槍量測體溫之用。

林佳龍說，由於目前紅外線體溫感測器供不應求，高鐵公司預計4月才能購入設置，交通部目前則正與中央流行疫情指揮中心研擬，從疫區歸國的國人應該如何返家隔離檢疫，相關動線都正在計劃中。

▲高鐵人員為林佳龍量額溫。（圖／記者李宜秦攝）

▲林佳龍視察高鐵南港站防疫措施。（圖／記者李宜秦攝）