同事雙外遇「還躲公司小房間」　網反應一面倒！他曝插手後果

網搜小組／曾筠淇報導

職場八卦無奇不有，辦公室戀情也常變成茶餘飯後的話題。近日一名女網友發文透露，發現公司內有兩位已婚同事互相外遇，不僅頻繁趁上班時間外出約會，甚至在公司內部舉止親密，絲毫不避嫌，大家遇到這種狀況時，會怎麼處理呢？貼文曝光後，引起討論。

頻繁外出約會！躲小房間引遐想

這名女網友在Dcard上，以「發現公司同事互相外遇」為標題發文，指出這兩位同事三不五時就會趁著上班日開車出去約會，頻率高到在車上卿卿我我的畫面都曾被目睹。而且兩人有時還會長時間躲在公司內可關閉門窗的小房間裡，雖然沒有親眼看到，但孤男寡女共處一室，原PO認為意圖相當明顯，想也知道在裡面做些什麼。

營造愛家形象！出遊卻單獨同車

原PO接著提到，女方通訊軟體大頭貼放著抱女兒的照片，營造好媽媽形象，但上班時卻整天黏在男方身邊；公司舉辦跨縣市團體出遊時，兩人甚至會特地單獨開一台車前往。原PO感嘆，雖然兩人都表現得很愛家，但私下卻如此行徑，若遇到這種情況，究竟該當作看笑話，還是會暗示他們的另一半？

貼文曝光後，底下網友一面倒表示，「正確的職場三觀：關你屁事、關我屁事、關他屁事。那些東西當連續劇看就好，其餘不要介入」、「你是薪水小偷還是嫌工作量不夠？朋友之間就算了，你同事欸，還想要跟他們各自另一半暗示？管好你自己就好，尤其是在職場上」、「真的建議不用管，只要不耽誤工作，其他真的都是他們自己的事」、「真的顧好自己，我之前有同事像你這樣熱心，然後工作上被刁難，最後離職」、「很多職場看破不說破，畢竟不關你的事情，除非這個人影響到你的升遷，才會有人想要搞」。