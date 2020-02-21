乘客禁上廁所、行李用塑膠袋裝…鑽石公主號返台國人先過6關！

▲鑽石公主號返台國人須遵從6項防疫措施。（圖／翻攝謝長廷臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

郵輪鑽石公主號返台包機21日晚間將抵達桃園國際機場，對此，駐日大使謝長廷表示，登機很順利，再來要飛回台灣，一切聽從台灣CDC規定，返台乘客皆遵從醫師蘇迎士指示，消毒、量體溫，還有3位護士教導穿防護衣，另外，行李也都要用塑膠袋包起來，飛行途中不供應餐點、不得上廁所，總括以上6樣防疫措施，可說是將防疫做得滴水不漏。

謝長廷透過臉書表示，由於大家歸心似箭，機場和航空公司都很配合，登機很順利。因再來要飛回台灣，一切聽從台灣CDC規定，由蘇迎士（感染病毒專家）指示，消毒、量體溫，並有3位護士教導穿防護衣（因為沒有小孩子尺寸的，折騰一陣子），行李用塑膠袋包起來，飛行途中不供應餐點、不得上廁所（所以還要特別配備）。謝強調，大家都了解雖然麻煩，但對自己和接觸的人著想，也都很配合，華航也派空姐4位隨行（依規定教導逃生？）。

謝長廷說，他到登機口確定一切順利沒有狀況後，交待同仁換洗這幾天穿著衣物、加班時間調整及敘獎等雜事後離開。這趟旅行的過程，對乘客而言，好像上演不同電影，有輕鬆、有懸疑、有驚險、有恐怖、也有政令宣導片，還好最後以大團圓收場，相信大家都終身難忘。飛機漸漸消逝在夜空中，祝平安順風！

鑽石公主號返台包機21日將接回19位滯日國人，還有1名先派出的醫師。指揮中心表示，此次準備工作會比武漢專機還要嚴謹，也公布登機前的檢疫措施，除了症狀詢問、健康狀況瞭解、量測體溫外，回台也有14輛救護車在停機棚外待命。

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