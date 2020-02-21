外孫女「探病5分鐘」確診新冠肺炎！醫師解釋感染原因了

▲衛福部長陳時中21日前往立法院，解答立委們對新冠肺炎的疑慮。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台灣北部一名60多歲確診新冠肺炎，為台灣的第24例。令人驚訝的是，這名婦人的小孫女曾經到院探訪5分鐘，沒想到也感染了新冠肺炎，讓外界感到相當恐慌。對此，中國醫藥大學附設醫院的兒童感染科主任也出面解釋這樣的情況。

台灣第24例是名60多歲的北部婦人，近2年沒有出國史，1月22日出現發燒、咳嗽的症狀，2月10日轉入加護病房，婦人的小孫女12日曾前往探視，雙方接觸時間約5分鐘。

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這名婦人20日被確診為新冠肺炎後，小孫女隔天也確診新冠肺炎，讓外界感到相當緊張。對此，根據《中央社》報導，中國醫藥大學附設醫院的兒童感染科主任黃高彬指出，以2人的接觸史來看，雙方僅有12日在醫院內接觸5分鐘。

不過，黃高彬提到，外孫女之所以會感染，很有可能是因為婦人身體虛弱，講話很小聲，外孫女為了聽清楚奶奶說什麼，因此靠得很近，比醫護人員的距離更近，才會感染。

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▼台灣新冠肺炎26例感染關係圖。（圖／陳昱璇製）



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