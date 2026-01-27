　
地方 地方焦點

把營養端上餐桌！台南學校午餐廚藝競賽登場　30校校廚拚出美味調色盤

▲台南市第七屆學校午餐廚藝競賽登場，30校校廚以「美味調色盤料理」為主題進行現場實作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化校園飲食教育、全面提升學校午餐品質，台南市教育局27日上午在亞洲餐旅學校舉辦第七屆學校午餐廚藝競賽，今年以「美味調色盤料理」為主題，邀集30校校廚進行現場實作競賽，並同步展出33校菜單海報作品，透過色彩、創意與營養設計，展現校園午餐兼顧美味與健康的成果。

市長黃偉哲親自出席頒獎，肯定各校營養師、校廚、家長與學生的用心投入。他表示，學校午餐是孩子每天最重要的一餐，透過「美味調色盤」概念，讓孩子從餐盤中自然認識不同顏色食材所代表的營養角色，不僅能提升用餐意願，也有助建立均衡飲食的正確觀念，讓孩子吃得開心、家長更安心。

黃偉哲也感謝教育局、學校營養師與校廚長期站在第一線，為學童健康把關，讓校園午餐不只是填飽肚子，更成為孩子每天期待的一餐。

教育局長鄭新輝指出，學校午餐廚藝競賽邁入第七年，已成為校廚與營養師交流的重要平台。今年除實作競賽與菜單海報發表外，也持續辦理親子料理競賽，透過「小手牽大手」方式，讓孩子從備料、配色到擺盤全程參與，把飲食教育從校園延伸到家庭。

鄭新輝說，孩子在設計料理的過程中，更能理解營養午餐如何在有限經費下兼顧營養、均衡與美味，也進一步體會營養師與校廚的專業與辛勞，培養惜食與感恩的態度。

教育局表示，本屆競賽以「美味調色盤料理」為主軸，鼓勵校廚與營養師運用紅、黃、綠、紫等多色食材，結合創意烹調，將營養知識轉化為色、香、味俱全的料理。透過現場實作、試吃與交流，激發更多創意，並將優秀料理概念實際帶回校園，應用在每日午餐供應中。

為表揚參賽者的努力，除頒發獎金與獎項外，教育局也將安排專業團隊入校拍攝金、銀牌得獎學校特色影片，提升校廚與營養師的榮譽感，讓社會看見守護學童健康的專業力量。在競賽結果方面，實作競賽組由佳里國中奪得金牌，獲得獎金1萬5000元；銀牌由後壁國小、大光國小獲得；銅牌則由將軍國中、三村國小、北門國小拿下。另有10校獲得佳作肯定。海報發表組則有永信國小、億載國小、永康國小等8校，榮獲優良菜單設計獎。

親子料理組方面，金牌由進學國小五年3班黃巧渘同學與家長獲得，並加碼拿下現場料理人氣王；銀牌為佳里國中李睿恩同學與家長，銅牌則由學甲國小王昱竣同學與家長獲得，現場氣氛熱絡。

把營養端上餐桌！台南學校午餐廚藝競賽登場　30校校廚拚出美味調色盤

