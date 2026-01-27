　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、葉品辰／宜蘭報導

宜蘭縣發生全台首起「空拍機投毒」案件，一名三星鄉王姓農場負責人，因不滿前員工跳槽到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，竟心生報復，三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料空投到對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝誤食後中毒身亡。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並向法院請求從重量刑。

檢方指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液，再混入砂子曝曬乾燥，製成外觀難以辨識的毒餌。隨後，王男將毒餌裝入飲料杯，於同年6月12日、24日及25日凌晨，駕車前往安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛越前員工任職的農場上方，透過機身上下晃動方式，讓杯中毒餌傾倒灑落園區。

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲王男因不滿前員工跳槽，竟向對方園區投毒餌，害死3隻動物。（圖／記者游芳男翻攝）

園區內的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」與羊駝「多比」陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀，最終在6月19、20日接連死亡，另有多隻動物也出現不適。經送台大解剖檢驗，皆驗出托福松成分。事後園區人員察覺上空多次出現不明空拍機，覺得有異，暗中尾隨後發現操控者竟是王男，立即報警。警方持搜索票前往王男住處及車輛搜索，查扣空拍機、遙控器與殘餘毒餌。王男初期否認犯行，辯稱只是「看看對方園區有什麼建設可以模仿」，毒餌是要殺老鼠，直到監視器畫面、手機對話與鑑定報告出爐，才坦承犯行。

檢方痛批，王男身為農場經營者，理應守護動物生命，卻因商業競爭心生惡念，且灑毒園區為對外開放場所，恐讓遊客誤觸甚至誤食殘留毒物，風險極高，行為已屬情節重大。王男至今未與被害方和解、也未展現悔意，因此建請法院從重量刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／1檔飆股「抓去關」　明起處置到2／10
外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股
離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃
全台首宗「空拍機投毒」　羊駝口吐白沫慘死
台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

拆夥被索2700萬！太陽聯盟出動黑衣隊　裝GPS追殺再送花生禮盒

離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃

快訊／南檢同步抗告！無良董座1200萬交保　不一定能在家過年

全台首宗「空拍機投毒」！農場主報復同業...害羊駝等3死多傷

高雄資源回收廠大火原因曝！竟是切割作業釀禍　最重開罰500萬

村民人車摔落砂卡礑步道邊坡　太管處籲勿入：震損後已封閉

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

旺宏去年Q4虧損收斂至0.16元　釋出220億元資本支出啟動擴產

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

ZX攜手樂天女孩貝佳頤迎馬年　喜氣上線提前拜年

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

社會熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

京元電驚爆內賊損失1.2億　工程師盜賣50片電路板

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

即／議員黃紹庭詐助理費　二審仍獲緩刑5年

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

5女樂手遭AI換臉變淫片主角　攝影師認罪、共犯死了

即／死囚歐陽榕器官衰竭病逝　相驗結果出爐

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

更多熱門

相關新聞

26歲女車手自首配合警釣魚　收水姐被逮搜出毒品

26歲女車手自首配合警釣魚　收水姐被逮搜出毒品

一名詐騙集團26歲女車手，在第三次詐騙面交之前，因發覺任職之工作有異後「良心不安」而自首，也助警方成功救回被害人50萬元血汗錢，並逮獲47歲李姓「收水姊」。宜蘭縣警局新任局長陳金城今（26）日親自說明這起案件，並表示將聯手檢方及金融機構等單位，持續強力打擊詐騙犯罪。

宜蘭冬山汽修廠大火　消防破門灌救

宜蘭冬山汽修廠大火　消防破門灌救

夫妻虐死3月嬰「爽泡溫泉」PO照　冷血爸重判11年

夫妻虐死3月嬰「爽泡溫泉」PO照　冷血爸重判11年

宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

宜蘭83歲婦過馬路遭超載聯結車撞倒　駕駛肇逃被逮

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

關鍵字：

宜蘭農場投毒

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面