《愛情怎麼翻譯》高允貞掀「耳上時尚」　盤點耳夾式耳機熱銷清單

▲▼ 金宣虎、高允貞破天荒合體！《愛情怎麼翻譯？》宣布辦見面會。（圖／Netflix提供）

▲高允貞在《愛情怎麼翻譯》劇中佩戴的「耳夾式耳機」引起粉絲與劇迷們關注。（圖／Netflix提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近期熱播韓劇《愛情怎麼翻譯》不只劇情引發熱議，女主角高允貞在劇中精緻又自然的造型，受到粉絲與劇迷關注，除了服裝與妝容，那對頻繁出現的薰衣草紫「耳夾式耳機」也是氛圍感關鍵，直接把科技產品變身仙氣配件襯托出角色的知性美，意外成為該劇最具話題性的「耳上時尚」單品，引爆一波搶購熱潮。

隨著消費者越來越重視耳機的「顏值」與「舒適度」，耳夾式耳機打破了3C週邊的框架，跨界成為流行配飾，尤其高允貞在劇中的耳上點綴，讓不少粉絲邊追劇邊下單，帶動同款爆紅。

東森購物針對這股耳上時尚網羅多款耳夾式耳機，並推薦站上熱銷3款，追求潮流色彩的族群首選 JBL Soundgear Clip，其重低音與吸睛外型極具辨識度；SHOKZ OpenDots ONE E310則以極輕穩固、不漏音且抗汗的特性，鎖定運動愛好者；音質控則推崇具備LDAC高解析的Rose technics弱水時砂Openfree。此外，若想低門檻體驗，人因科技BW76則提供不到千元的超甜價，讓學生或小資族也能輕鬆入手。

PChome 24h購物「耳夾式耳機」關鍵字瀏覽量狂飆541%（圖／PChome 24h購物提供）

▲盤點兼具顏值與聽感的耳夾式耳機Top5。（圖／PChome 24h購物提供）

這股韓流時尚直接反映在消費行為上，PChome 24h購物觀察發現，站上「耳夾式耳機」商品瀏覽量較去年同期大幅成長541%，熱銷價格帶落在1,600～6,500元。

這波「耳上飾品」風潮誰最熱賣？進一步盤點站上人氣與買氣兼具的5款熱銷商品，分別是soundcore AeroClip 開放式藍牙耳夾耳機 霧光粉、SHOKZ OpenDots ONE E310 開放式耳夾藍牙耳機 柔霧粉、SoundPeats PearlClip Pro (CC PRO) 藍牙耳機 紫、Edifier Comfo C 開放式耳夾藍牙耳機 粉、XROUND VeraClip 開放式耳夾耳機 琉金白，提供想打造「高允貞 Style」的韓劇迷參考。

韓流魅力無窮！這次輪到UNIQLO與人氣女團BABYMONSTER聯手推出聯名印花T恤系列，近日公開的形象大片中，七位成員各自穿上不同款式的UT，以青春感穿搭完美詮釋聯名設計主軸「Hello BABYMONSTER」，讓粉絲們迫不及待入手同款了。

