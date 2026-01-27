2026台灣燈會嘉義登場　永續海洋燈區守護美麗海洋

▲2026台灣燈會「永續海洋燈區」，加入英雄戰將行列守護海洋 。（圖／嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場登場，由環境保護局主導「永續海洋燈區」，結合SDGs14目標「保育及永續利用海洋生態系」策展，透過擬人卡通化的角色形象，帶領大家一起加入守護美麗海洋的行列。

從「海洋之心」進入「永續海洋燈區」，穿越「蚵棚之境」，沉浸在「海底隧道」中，加入「英雄戰將」的行列對抗「海廢怪」，「環海戰艦」宣示共同守護海洋的決心，「等鱟站」期待未來在嘉義的海灘，能與野生小鱟們來一場浪漫邂逅。

嘉義縣擁有綿延的海岸線，蘊藏豐富而珍貴的濱海資產，「永續海洋燈區」以守護海洋美麗為起點，訴說屬於嘉義沿海的環境故事，讓大家認識這片與生活密不可分的海洋地景，實現永續願景。

嘉義東石、布袋，是全台最大的養蚵基地，蚵殼可作為農業資材（改良土壤、肥料、飼料）、環境工程（淨水、海水酸化改善、防波塊、路面透水材）、建材（蚵灰/蚵殼粉替代水泥、抹牆）、工業品（抗菌鞋、塑膠複合材料、洗潔劑）、保健/美容（中藥、面膜、珍珠層胜肽）及文創產品（藝術品、飾品）等，轉化為高附加價值綠色循環材料。

「蚵棚之境」由廢棄蚵棚竹材構成，廢棄漁網化成時光芎頂，蚵殼串吊飾懸掛隨風輕晃搖曳，嘉義縣新岑國小師生創作的海廢共創作品點綴其間，在燈光點點下宛如海洋星空，傳遞新生的力量，訴說著「廢棄物也能發光」的創意行動。

嘉義布袋的沙洲地形曾面臨海岸內縮的危機，也連帶威脅到在地漁業，布袋「好美社區」居民2015年開始進行「築籬擋沙」計畫，利用在地植物建立圍籬，有效減少風沙侵襲，逐步恢復沙灘面積，並獲環境部認可。

截至目前，築籬擋沙行動已成功復育超過33公頃的沙灘，並且帶動了當地觀光，成為遊客與家庭的熱門地點，「永續海洋燈區」內由好美里居民參與製作的「築籬擋沙」，是嘉義沿海永續智慧，引領您踏入環保行動的真實場景。

潛入「海底隧道」靜下心聆聽海洋呢喃的聲音，在這片蔚藍大海中，竟暗藏著不為人知的危機，海廢怪正悄然侵蝕著生態。

來自海洋各路英雄戰將挺身而出，在鱟隊長的帶領下，白海豚戰士迅捷如光、鯊魚戰將敏銳掃射、海龜智者足智多謀、蚵仔寶寶勇敢機智、齊心協力對抗保麗龍怪、飲料杯怪、吸管怪、瓶蓋怪、塑膠袋怪、酒瓶怪等海廢怪，展開一場正義與污染的激烈對抗。

在2-3層樓高的夜空中，主燈機械鯨魚戰艦於夜空中啟航，以未來感十足的身軀與光影，領航全區視覺焦點，也象徵守護海洋生態的核心力量，主燈秀將於每日晚間18:15-21:45，每30分鐘展演一次。

旅程繼續，來到「等鱟站」，未來我們期待在嘉義的海灘，也能輕易與野生的小鱟們有美麗的邂逅，嘉義縣政府與生態保育團體合作，在布袋鎮好美寮濕地及新岑國小進行「活化石」三棘鱟保育計畫，透過建立鱟池、收容與繁殖、幼鱟中間育成，成功孵化數百隻稚鱟並野放，目標是復興在地鱟的族群。

興建中的嘉義縣濱海環境教育館，規劃取得鑽石級綠建築標章，結合鱟（馬蹄蟹）復育、低碳永續與生態旅遊，將成為新的海洋保育與環境教育地標。

「等鱟站」以嘉義縣濱海環境教育館為藍圖，結合鱟造型的設計，周邊以豐富的海洋環境燈飾襯托環境教育館，象徵守護美麗海岸線及生態復育的期待。

「永續海洋燈區」結合嘉義縣特有的濱海資產進行策展，以寓教於樂的方式提高民眾守護海洋的決心，在燈區現場環保局同時推出線上互動問答活動，參與的民眾都能參加抽獎，歡迎大家一起加入保衛海洋的行列。