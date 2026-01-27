　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

化災不能等出事才練！　南消第二大隊進駐下營工廠實兵演練

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

化學工廠一旦發生事故，往往來得快、風險高，容不得半點延誤，為強化轄內工廠面對化學品洩漏事故的緊急應變能力，台南市消防局第二救災救護大隊，27日前往下營區「鼎和實業股份有限公司」，辦理複合式組合訓練暨化學災害搶救演練，透過實兵操演，全面檢視消防人員與廠方的應變流程與橫向聯繫。

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

此次演練模擬鼎和實業廠區因作業不慎，導致化學原料儲槽外洩並引發火警，現場濃煙密布、伴隨刺鼻化學氣味。廠方第一時間依自衛消防編組啟動內部通報機制，進行人員疏散與初期滅火；消防局接獲通報後，第二大隊立即派遣消防車、化學災害搶救車、救護車及多名救災人員趕赴現場展開搶救。

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

演練過程中，消防人員依照化學災害搶救標準作業程序，明確劃分熱區、暖區與冷區，並由穿著A級化學防護衣的同仁進入熱區執行止漏作業；現場同時設置除汙帳棚，進行受汙染人員清洗與除汙，避免化學物質因人員移動造成二次擴散，整體流程緊湊、操作逼真，充分展現專業救災能量。

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，本次演練也特別強化後勤照護（REHAB）機制，透過救災人員輪替休息與健康監測，確保長時間執勤下仍能維持體能與安全，避免熱衰竭等職業傷害，讓救災戰力能穩定發揮。

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，化學工廠火災與洩漏事故瞬息萬變，若處置不當，恐對人員安全與環境造成重大衝擊，唯有透過定期實兵演練，才能讓消防同仁熟悉高風險救災程序，守住市民生命與財產安全。消防局也將持續依市長黃偉哲的施政理念，透過跨單位合作與專業訓練，精進消防整體應變能力。

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，鼎和實業廠區內存放多項化學品，一旦發生事故，影響層面不僅限於廠內，更攸關周邊公共安全。除了前線搶救，完善的後勤照護與工廠安全自主管理同樣重要，唯有持續演練、落實風險管理，才能從源頭降低災害發生的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／1檔飆股「抓去關」　明起處置到2／10
外資買賣超前十排名一次看！聯電買最多　大砍2檔記憶體股
離奇12分鐘曝光！學霸男全程沉默　連傳詭異「叩」聲被丟包輾斃
全台首宗「空拍機投毒」　羊駝口吐白沫慘死
台灣女孩神速寫「攀101英姿」霍諾德收到了！他超愛：會掛在家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

台南後壁菁寮鐵皮平房火警　14分鐘內撲滅、無人傷亡

結業式護童勤務不缺席　台東警加強校園周邊交通安全

把營養端上餐桌！台南學校午餐廚藝競賽登場　30校校廚拚出美味調色盤

NET慨捐80萬提貨券　埔里店封館邀南投家扶兒少盡情挑新衣

化災不能等出事才練！　南消第二大隊進駐下營工廠實兵演練

2026台灣燈會嘉義登場　永續海洋燈區守護美麗海洋

外籍旅客搭車過站迷途　台東警即時協助順利完成行程

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

台南後壁菁寮鐵皮平房火警　14分鐘內撲滅、無人傷亡

結業式護童勤務不缺席　台東警加強校園周邊交通安全

把營養端上餐桌！台南學校午餐廚藝競賽登場　30校校廚拚出美味調色盤

NET慨捐80萬提貨券　埔里店封館邀南投家扶兒少盡情挑新衣

化災不能等出事才練！　南消第二大隊進駐下營工廠實兵演練

2026台灣燈會嘉義登場　永續海洋燈區守護美麗海洋

外籍旅客搭車過站迷途　台東警即時協助順利完成行程

旺宏去年Q4虧損收斂至0.16元　釋出220億元資本支出啟動擴產

空軍防寒衣首亮相！3月底前配給三型主戰機　帥飛官：像穿發熱衣

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突宣布不選了　原因曝光

ZX攜手樂天女孩貝佳頤迎馬年　喜氣上線提前拜年

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

12強奪金拉高期待！WBC有大谷、山本　官網：台灣能再擊敗日本嗎？

學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

【誰來庇護庇護島】賓士女左轉直直撞！彰化庇護島半年內遭撞8次

地方熱門新聞

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍獲縣府改善球場大禮

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南投縣10醫院春節連假提供8項不打烊健康服務

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護治安

小貨車台1線闖紅燈翻覆　竹子散落一地

銀樓防搶演練請出馬仁將軍　御劍飛行震懾劫匪

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

年節送禮不踩雷！雲嘉南分署精選3家在地品牌吃的、玩的全包

更多熱門

相關新聞

麻豆代天府再挺南消加碼捐贈戰術背包、勤務隊服

麻豆代天府再挺南消加碼捐贈戰術背包、勤務隊服

台南麻豆代天府（五王廟）長年祭祀五府千歲，不僅是地方歷史悠久的信仰中心，更是安定人心的重要力量，感念消防人員長期投入救災救護、守護地方安全的辛勞，在主任委員陳中山的號召下，代天府於26日再度加碼捐贈「戰術背包」及「新式勤務隊服」，力挺台南市政府消防局第二救災救護大隊麻豆分隊，為第一線消防人員增添實質戰力。

「金馬迎春」到大內南消四大防火宣導揮毫迎新年

「金馬迎春」到大內南消四大防火宣導揮毫迎新年

守護弱勢安全南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

守護弱勢安全南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

寒假前強化居家防線南消白河消防進校園宣導防火安全

寒假前強化居家防線南消白河消防進校園宣導防火安全

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

關鍵字：

化災南消第二大實兵演練

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面