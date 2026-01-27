化災不能等出事才練！　南消第二大隊進駐下營工廠實兵演練

▲南消第二救災救護大隊前往下營鼎和實業，辦理化學災害搶救演練，模擬化學品外洩引發火警情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

化學工廠一旦發生事故，往往來得快、風險高，容不得半點延誤，為強化轄內工廠面對化學品洩漏事故的緊急應變能力，台南市消防局第二救災救護大隊，27日前往下營區「鼎和實業股份有限公司」，辦理複合式組合訓練暨化學災害搶救演練，透過實兵操演，全面檢視消防人員與廠方的應變流程與橫向聯繫。

此次演練模擬鼎和實業廠區因作業不慎，導致化學原料儲槽外洩並引發火警，現場濃煙密布、伴隨刺鼻化學氣味。廠方第一時間依自衛消防編組啟動內部通報機制，進行人員疏散與初期滅火；消防局接獲通報後，第二大隊立即派遣消防車、化學災害搶救車、救護車及多名救災人員趕赴現場展開搶救。

演練過程中，消防人員依照化學災害搶救標準作業程序，明確劃分熱區、暖區與冷區，並由穿著A級化學防護衣的同仁進入熱區執行止漏作業；現場同時設置除汙帳棚，進行受汙染人員清洗與除汙，避免化學物質因人員移動造成二次擴散，整體流程緊湊、操作逼真，充分展現專業救災能量。

值得一提的是，本次演練也特別強化後勤照護（REHAB）機制，透過救災人員輪替休息與健康監測，確保長時間執勤下仍能維持體能與安全，避免熱衰竭等職業傷害，讓救災戰力能穩定發揮。

消防局長楊宗林表示，化學工廠火災與洩漏事故瞬息萬變，若處置不當，恐對人員安全與環境造成重大衝擊，唯有透過定期實兵演練，才能讓消防同仁熟悉高風險救災程序，守住市民生命與財產安全。消防局也將持續依市長黃偉哲的施政理念，透過跨單位合作與專業訓練，精進消防整體應變能力。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，鼎和實業廠區內存放多項化學品，一旦發生事故，影響層面不僅限於廠內，更攸關周邊公共安全。除了前線搶救，完善的後勤照護與工廠安全自主管理同樣重要，唯有持續演練、落實風險管理，才能從源頭降低災害發生的可能性。