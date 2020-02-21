　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取消日本蜜月！人夫忍痛「機票、飯店0退費」...秒噴5位數　網狂讚：真男人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎疫情在東北亞持續擴散，眼看日本確診病例高掛世界第二，愛去當地旅遊的國人也紛紛打退堂鼓。一名人夫原本計畫下周赴日蜜月，但經幾番考量、抉擇，最終在0退費的情況下直接取消，雖然荷包大失血，不過網友一致認為是明智之舉。

人夫在臉書社團「日韓旅遊公社」發文，原本新婚小倆口打算到東京度蜜月，機票和飯店都訂好了，沒想到被這波疫情攪局，他無奈透露，「還是忍痛取消了，2月25日直接不飛，比較特別的全部都沒有退費。」

請繼續往下閱讀...

▲雖然噴了3萬塊錢，但許多網友直呼，生命誠可貴啊。（圖／翻攝自日韓旅遊公社）

▲雖然噴了3萬塊錢，但許多網友直呼，生命誠可貴啊。（圖／翻攝自日韓旅遊公社）

他表示，雖然3萬塊錢有點心疼，但錢畢竟再賺就有了，「想很開的~留得青山在」。對於原po做的決定，網友們紛紛大讚，「安全最重要，改天再去度蜜月」、「留住健康，未來還有更多時間可以玩」、「真男人」、「命只有一條，老婆只有一個，旅遊的機會日後無限制」。

東京淺草寺雷門。（圖／ETtoday資料照）

▲東京淺草寺雷門。（圖／ETtoday資料照）

另外，不少相同遭遇的網友也留言，「我跟你同天出發也退了」、「我是2月23日早上飛大阪，今天航空公司簡訊通知改航班，改到隔天2月24日，重點是改我太太的，沒改我的，一前一後要我在日本發呆等我太太隔天再來嗎？所以，也是直接取消......，不過至少這是航空公司的主張，因此全額退費」、「我是2月26到29日去日本也取消了，我先聯繫飯店，是不是可免費取消或改期，飯店同意免費取消，我再聯繫訂房網站，順利免費取消～給你參考」。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
狂咳1個月！追問病患才認「曾和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒
吳斯懷批蔡英文挑釁大陸　謝震武怒轟！柯志恩直搖頭：不能理解
辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！苦撐14天…吳宗憲曝內幕
FB直播賣口罩「100片1500元」　狂吸6千人搶標
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「懶得每天洗頭」藏新冠肺炎風險？陸專家解答...網反應兩極：找到理由了

日本飯店「7天36000」不給退！員工回應超誠實...網笑歪：良心客服阿

觀光客少8成！大阪台男曝慘況「店員都站著發呆」　環球現照驚呆網友

咳嗽噴身上！旅日台男「每天擠電車」怕爆　嘆：一堆認為只是流行小感冒

「台灣防疫太厲害了」來台日人坦言...機場水準有差！　網卻鼻酸：邊緣太久

「很快會宣布日韓旅遊二級警示！」陳時中：更強防疫手段討論中

獨家追蹤／只有我在苦等！陳日昇的「亞果任務」...為趕包機奔檢驗所查結果

每校派1位諮詢醫師！4千校園全面消毒　645萬片口罩防疫物資送達

取消日本蜜月！人夫忍痛「機票、飯店0退費」...秒噴5位數　網狂讚：真男人

新冠肺炎延燒　每年7千人次羅東「迎鬧熱呷拜拜」宣布暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

「很快會宣布日韓旅遊二級警示！」陳時中：更強防疫手段討論中

獨家追蹤／只有我在苦等！陳日昇的「亞果任務」...為趕包機奔檢驗所查結果

每校派1位諮詢醫師！4千校園全面消毒　645萬片口罩防疫物資送達

取消日本蜜月！人夫忍痛「機票、飯店0退費」...秒噴5位數　網狂讚：真男人

新冠肺炎延燒　每年7千人次羅東「迎鬧熱呷拜拜」宣布暫停

鑽石公主號包機「華航下午1時起飛」　回台救護車安排曝光！

好奇一查「韓國5天4夜團」跌到4500元！他驚呆：比高雄3天2夜還便宜

十萬青年十萬肝！從口罩到瑞德西韋　醫致敬爆肝工程師：台灣工程基礎很強

台南環團質疑建築剩餘及廢棄板模　隨意焚燒掩埋都市計畫土地、魚塭

白牌車成疫情破口！公總「一天抓6輛」各罰50萬　再祭30萬檢舉獎金

迎接川普先把「窮人藏起來」　印度「面子工程」築牆500米擋貧民窟

「很快會宣布日韓旅遊二級警示！」陳時中：更強防疫手段討論中

幹警確診後207人中招...山東監獄感染細節曝光！全省牢房「實行封閉管理」

陳雅譽／網路惡言可告妨害名譽嗎

獨家追蹤／只有我在苦等！陳日昇的「亞果任務」...為趕包機奔檢驗所查結果

三星新董座揭曉　韓國前財長朴宰完出任　

知情人士爆：蘋果下月不會有發表會、新機不叫iPhone 9

《小紅書》神仙噴霧推升級版　「隱藏３用法」讓美肌電力滿格

每校派1位諮詢醫師！4千校園全面消毒　645萬片口罩防疫物資送達

南韓激增至156例　北韓官媒重申：境內「無確診」！備口罩加強防疫

生活熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

新北失聯男「管永安」找到了！

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

FB直播賣口罩「100片1500元」吸6千人搶標

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

旅日團無法全退費　呂秋遠14字說明

民眾奔急診求篩檢　前線醫護累翻

印刷員工遭資遣勞工局要求支付工資

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

更多熱門

相關新聞

猛男掰肺炎影響收入減少…女險匯15萬

猛男掰肺炎影響收入減少…女險匯15萬

林姓單身女子在網路上認識一香港猛男「MR.Cheng」，聊天過程中男方不斷甜言蜜語，讓林女深陷其中無法自拔。一日MR.Cheng向林女騙稱，「因武漢肺炎管制，我最近收入減少，拜託妳先借我15萬元應急」。林女不疑有他到銀行匯款，所幸行員即時察覺有異馬上報警，林女才沒有受騙，成功守住這15萬辛苦錢。

發「新竹空軍醫院1人確診」　5網友遭移送

發「新竹空軍醫院1人確診」　5網友遭移送

蘇貞昌還原35天防疫作為　立院報告「新冠肺炎大事紀」

蘇貞昌還原35天防疫作為　立院報告「新冠肺炎大事紀」

陳時中心繫防疫　開議電話接不停

陳時中心繫防疫　開議電話接不停

產業斷鍊陰影壟罩　全球經濟黑盒子無解

產業斷鍊陰影壟罩　全球經濟黑盒子無解

關鍵字：

日本蜜月新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

媽忙上班　閒汪「排口罩」網笑翻

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面