取消日本蜜月！人夫忍痛「機票、飯店0退費」...秒噴5位數　網狂讚：真男人

▲東京迪士尼樂園。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎疫情在東北亞持續擴散，眼看日本確診病例高掛世界第二，愛去當地旅遊的國人也紛紛打退堂鼓。一名人夫原本計畫下周赴日蜜月，但經幾番考量、抉擇，最終在0退費的情況下直接取消，雖然荷包大失血，不過網友一致認為是明智之舉。

人夫在臉書社團「日韓旅遊公社」發文，原本新婚小倆口打算到東京度蜜月，機票和飯店都訂好了，沒想到被這波疫情攪局，他無奈透露，「還是忍痛取消了，2月25日直接不飛，比較特別的全部都沒有退費。」

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▲雖然噴了3萬塊錢，但許多網友直呼，生命誠可貴啊。（圖／翻攝自日韓旅遊公社）

他表示，雖然3萬塊錢有點心疼，但錢畢竟再賺就有了，「想很開的~留得青山在」。對於原po做的決定，網友們紛紛大讚，「安全最重要，改天再去度蜜月」、「留住健康，未來還有更多時間可以玩」、「真男人」、「命只有一條，老婆只有一個，旅遊的機會日後無限制」。

▲東京淺草寺雷門。（圖／ETtoday資料照）

另外，不少相同遭遇的網友也留言，「我跟你同天出發也退了」、「我是2月23日早上飛大阪，今天航空公司簡訊通知改航班，改到隔天2月24日，重點是改我太太的，沒改我的，一前一後要我在日本發呆等我太太隔天再來嗎？所以，也是直接取消......，不過至少這是航空公司的主張，因此全額退費」、「我是2月26到29日去日本也取消了，我先聯繫飯店，是不是可免費取消或改期，飯店同意免費取消，我再聯繫訂房網站，順利免費取消～給你參考」。

►腦公！你不可以賴帳喔