日本飯店「7天36000」不給退！員工回應超誠實...網笑歪：良心客服阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看新冠肺炎疫情在日本不斷擴散，一向愛赴日旅遊的台灣朋友們，也掀起機票、飯店退訂潮。一名網友就抱怨，東京有間飯店不給退訂，也不讓延期，態度相當強硬，不過客服的回應倒是成為亮點，莫名戳笑大票鄉民。

截至18日，日本確診523例，包括橫濱外海郵輪454例，及日本境內69例，隨著疫情不斷升溫，許多台灣人也打消旅遊念頭。一名網友在PTT提到，最近東京疫情的緣故，很多人都退訂飯店，和朋友們也有訂3月中的一間國際飯店，7天大概花費3萬6000塊錢。

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網友接著說，「我們寫信給agoda跟飯店，agoda回覆，飯店不同意取消，飯店這邊也很硬不給退，同時完全不能延期或收罰金之類的。」

▲客服回應也太中肯XDD。（圖／翻攝自PTT）

傻眼的他們不忘告知，現在是疫情特殊情況；而今天終於收到飯店人員的回覆，上面寫道「您好！XX先生，我作為一個中國人真的很想幫你，但我是沒有這個能力。上面的日本人也真是不知道在想什麼，所以如果疫情解除了，下次來日本的時候，不要入住這家酒店。」

一席話逗笑許多鄉民，紛紛回應「太誠實了，先給98分」、「好中肯XD，作為員工也很無奈」、「推！這個客服太有良心了」、「他其實說得很對，這次真的不知道日本人在想什麼」、「客服必須推了」、「真心待客」。

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