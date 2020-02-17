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咳嗽噴身上！旅日台男「每天擠電車」怕爆　嘆：一堆認為只是流行小感冒

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，近來不僅出現多起「感染途徑不明」的確診案例，就連官方的態度也令專家擔憂。一名旅日台男透露，他每天擠電車通勤，暴露在群聚感染的風險之中，更讓他傻眼的是，很多人不是沒在關心，就是認為只是流行小感冒。

男網友在PTT表示，他搬到日本與太太同住，目前待了5個月，還在上語言學校，「現在日本的超市、藥局、賣場都買不到口罩了，乾洗手也很難買，不過酒精、紙巾跟消毒液是還有。每天都一堆不用上班的婆婆媽媽在排隊等，一進貨就一掃而空」。

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由於家中僅存當初搶到的一盒，這讓他不禁憂心，畢竟每天坐電車都要用，庫存大概很快就用完了，「電車一樣每天都超擠，快擠到腳離地，這樣群聚感染應該超快吧，旁邊有人在咳嗽，風還吹到身上...超X。」

遊客排隊買口罩,日本,大阪,新冠肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲日本疫情已進入擴散階段。（圖／達志影像／美聯社）

他提到，現在上的語言學校，居然只管制有接觸湖北跟浙江的同學，重點還不是強制，只是要列入觀察，「之前叫船上檢疫人員不用穿防護服，然後就中了，每天看日本政論節目，一直討論也都沒有結果，只會附和別人，根本不敢提出意見，超廢。」

網友直言，「日本其實維穩很厲害，很多新聞是不報的，怕引起恐慌，到現在大家還在抱怨中國客人減少，對經濟有影響，更別說禁航了。如果有看過庵野秀明的哥吉拉，這就是日本的狀況，一直開會，但是沒人敢下決定，很怕遭受什麼損失，但等到損失更大了才敢做處置，然後就一直惡性循環下去。

▲東京馬拉松主辦方再發聲明懇求大陸選手退賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲東京馬拉松大賽將於3月登場。（圖／翻攝澎湃新聞）

另外，原po也有詢問周遭日本的人看法，結果很多人不是把疫情視為「流行小感冒」，就是根本沒在關心，也不了解其中的嚴重性，反倒擔心奧運或所有計畫都被打亂。

對此，鄉民紛紛留言，「我跟你一樣在日本，怕爆」、「完全沒有危機意識，多看國際新聞」、「日本安逸太久了」、「回台灣才是正途」、「日本的官僚體制不允許下面的人當機立斷」。

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