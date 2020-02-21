「懶得每天洗頭」藏新冠肺炎風險？陸專家解答...網反應兩極：找到理由了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

對許多長髮女生來說，洗頭是相當麻煩且費時的事，所以頂著油頭、好幾天不洗已成家常便飯。正值新冠肺炎肆虐的非常時期，就有人好奇「病毒會在頭髮上滯留嗎？」對此，中國疾控中心研究員馮錄召解答，而網友們聽完反應相當兩極。

綜合陸媒報導，目前新冠肺炎主要傳播方式，仍以飛沫、接觸傳播為主，所以戴口罩、注意咳嗽等呼吸道禮儀、保持手部衛生，都是有效預防病毒傳播的手段；不過，許多民眾也產生疑問，對於暴露在外的頭髮，是否有沾染病毒的風險十分好奇。

中國疾控中心研究員馮錄召就指出，一般情況下，民眾外出回家後，不需要特地洗頭或消毒。人感染新冠病毒需要有一定的條件，例如飛沫中的病毒含量、病毒活性等。

▲馮錄召表示，只要保持頭髮的日常清潔即可。（圖／翻攝自央視新聞微博）

他提到，依照目前研究顯示，病毒對於一些外在環境，如紫外線和熱都是敏感的，外出到室外或一般的公共場所，頭髮沾染到高濃度，並且同時具有活病毒的飛沫可能性非常低，所以保持頭髮的日常清潔即可。

一席話卻讓廣大網友反應兩極，一派人笑說，「可讓我找到不洗頭的理由了」、「3天不洗頭頭就癢，自己受不了，只能洗」、「本來不洗頭的就更不洗了」、「再過段時間，全國男性都變F4了」；但也人質疑，「那為什麼要剃女醫師的頭髮」、「還要剪掉醫護人員的頭髮嗎」。

同時，不少懶惰一族看到「保持頭髮的日常清潔」這句，則有相反的解讀，不禁崩潰回應「7天沒洗頭的我，急忙熱上了水」、「最後一句的意思，大概就是在家你好歹也洗洗頭吧」、「我想剪頭髮了」。

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