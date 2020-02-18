「台灣防疫太厲害了」來台日人坦言...機場水準有差！　網卻鼻酸：邊緣太久

▲支援機場檢疫的人員與志工們，為國人防疫安全把關。（示意圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對新冠肺炎魔爪蔓延，記取當年SARS的震撼教育，台灣這次防疫行動積極且迅速，備受國內外專家肯定。就有旅台日人透露，日本朋友來台出差後的心得，對於台灣的防疫水準更是羨慕不已。

知名部落客「日本人的歐吉桑」昨在臉書表示，台灣的防疫真的太厲害了．第一次看到政府管理口罩的消息時，還覺得太誇張，後來看到日本缺口罩的狀況後，才意識到控管是對的。

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他讚賞地說，不僅針對菲律賓的外交動作超快．機場跟市區餐廳的防疫也很嚴格．「近來台灣出差的日本朋友也誇獎台灣機場的防疫．他回國後跟我說，日本機場的防疫水準完全不一樣．看起來好像很羨慕台灣的樣子。」

▲日本朋友回國後坦言，相當羨慕台灣。（圖／「日本人的歐吉桑」授權引用）

歐吉桑也笑說，「現在的台灣，簡直像哆啦A夢電影版本的胖虎一樣，非常可靠的感覺，為什麼不是大雄而是胖虎呢？因為劇場版的胖虎是犧牲自己保護別人的角色，大雄則是受到很多人的幫忙，而達成目標的角色。」

對此，網友們紛紛熱烈留言，「我們的阿中部長真的很盡責，好棒」、「指名電影版的胖虎非常可靠的感覺，竟然秒懂」、「SARS在多數人心中留下很多陰影和恐懼，所以這次大家的因應會比較快速，也感謝政府很多快速的作為，讓民心安定不少」、「17年前就被搞過一次了，現在當然變聰明，知道該怎麼做」、「台灣在SARS痛過」。

許多人也忍不住吐露辛酸，「我覺得是因為上次的經驗，加上我們被國際遺棄太久了」、「台灣在世界的邊緣很久了，危機意識很高，在這環境下培養出獨立、應變能力強的屬性」、「但平常台灣都被欺負，跟大雄一樣啊」、「沒辦法，台灣被屏除在世界衛生組織之外，凡事只能先靠自己了」。

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