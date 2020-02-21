　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣新冠肺炎美列「社區傳播」吵翻　醫療粉專2分鐘解答4徵兆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）20日在網站列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣，掀起各界熱議。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」請民眾花2分鐘思考一下，並列出4徵兆解釋，社區傳播（community spread）的特性是連在社區中走動都會被傳染，但從台灣目前的確診案例看來，都沒有完全符合4徵兆，「沒有什麼誰打臉誰的問題，要說是打臉真的太過頭了啦。」

▲▼ 美CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC）

▲美國CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC網站）

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣列入出現明顯社區傳播國家的名單；對此，外交部表示，現階段國內的病例並不符合社區傳播要件，因此已經依據我國目前的實際狀況要求美方改正。然而，這次的事件也讓社會大眾掀起究竟是「蔡英文打臉美國CDC，或美國CDC打臉蔡英文」的討論。

請繼續往下閱讀...

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」再次列出社區傳播的4大徵兆，包含：
（1）確診病例無法找到傳染來源
（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數
（3）已經出現持續性的傳播鏈
（4）有廣泛發生的群聚感染事件

台灣被美國CDC列入名單，與日本、新加坡、泰國、越南、南韓等國家並列，但並未發出旅遊警示，「MedPartner 美的好朋友」認為，大家不妨花個2分鐘耐心想一想是否合理，雖然台灣第19例確診病例不幸死亡，但防疫團隊很快就鎖定感染源可能來自某位浙江台商，之後也成功透過血中抗體確認該台商曾感染病毒，因此就不符合徵兆的第一點。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高,前往中正紀念堂觀看儀隊降旗儀式的遊客大多都自主戴上口罩,流感,防疫,假日,休憩,遊客,出遊,觀光,旅遊小朋友,小孩,兒童,家長,親子,。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾外出都會戴口罩防疫。（圖／記者李毓康攝）

「MedPartner 美的好朋友」接著分析最讓大眾擔憂的第24例病例，這位61歲的女子是在什麼時候、在哪裡、被誰感染，一切都還在調查中，找不找得到感染源，沒人說得準，假如找到就像第19例一樣，在第一點就被剔除，如果沒有，那就只符合第一點，依然沒有達到後面3點條件。

「MedPartner 美的好朋友」表示，美國政府是站在保護國民的立場來處理這件事，所以美國CDC網站上的文件是合理的，目的是告知國民有這個風險而已，至於台灣到底算不算出現社區傳播，從目前的證據來看，是「還沒有這麼明顯」，至少跟日本、南韓、新加坡等國相比，台灣在社區傳播的強度、範圍、風險方面都相對較小，所以這件事沒有誰打臉誰的問題，只是雙方都是以自己國家人民最大利益的角度來思考，「要說是打臉真的太過頭了啦。」

ET快訊
大S剪掉20cm「齊耳激短髮」！　日本狂買口罩…噤聲1個月後
日本護照第一好用！卻僅23%日人有護照　不愛出國原因曝光
香港防暴警確診新冠肺炎！發燒堅持出席燒鵝餐會　59位員警全遭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

「口罩販賣機」來了！第一台寧夏夜市現身…身分證免費領2片　北市1999被打爆

傳白牌司機妹妹同事也感染？　莊人祥證實：工廠4人已去採檢

體內病毒讓白牌司機病死！浙江台商不列第25例確診　原因揭曉

台灣新冠肺炎美列「社區傳播」吵翻　醫療粉專2分鐘解答4徵兆

連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

「口罩販賣機」來了！第一台寧夏夜市現身…身分證免費領2片　北市1999被打爆

22萬人戒不掉的深夜陪伴！「IG通靈少年」知寒寫出內心卡關掙扎

「密閉空間打噴嚏不遮，1公尺內全中！」　3大錯誤習慣染病指數最高

傳白牌司機妹妹同事也感染？　莊人祥證實：工廠4人已去採檢

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

體內病毒讓白牌司機病死！浙江台商不列第25例確診　原因揭曉

台灣新冠肺炎美列「社區傳播」吵翻　醫療粉專2分鐘解答4徵兆

連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

「口罩販賣機」來了！第一台寧夏夜市現身…身分證免費領2片　北市1999被打爆

22萬人戒不掉的深夜陪伴！「IG通靈少年」知寒寫出內心卡關掙扎

「密閉空間打噴嚏不遮，1公尺內全中！」　3大錯誤習慣染病指數最高

傳白牌司機妹妹同事也感染？　莊人祥證實：工廠4人已去採檢

國內1100間負壓隔離病房剩4成床　衛福部：將設置緊急應變醫院

民眾奔急診求篩檢！「人數激增」前線醫護累翻　急喊：符合3情況才要驗

傳白牌司機妹妹公司21日停工！莊人祥：工廠有4人去採檢

體內病毒讓白牌司機病死！浙江台商不列第25例確診　原因揭曉

大S一刀剪掉20cm「齊耳激短髮」網全嚇傻！　日本狂買口罩…噤聲1個月後近況曝

住大阪台人高燒37.7℃求檢測遭拒　曝日「鬼打牆」就醫流程：真心羨慕台灣

安心亞一劇爽吻2男「很享受」！被宋柏緯氣到翻白眼

女同志意外愛上「GAY蜜好友」　曖昧期「機上亂流惹禍」遇噴屎危機

快訊／湖北增115死！陸新冠肺炎破7.5萬例　2239人病亡

婚期延後抗新冠肺炎…武漢29歲前線醫師病逝　抽屜請帖發不出去

香港防暴警確診新冠肺炎！發燒堅持出席燒鵝餐會　59位員警全遭殃

台灣新冠肺炎美列「社區傳播」吵翻　醫療粉專2分鐘解答4徵兆

新冠肺炎難捉摸！浙江男雙重檢測「又陰又陽」　不屬於疑似或確診病患

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

民眾奔急診求篩檢　前線醫護累翻

負壓隔離病房剩4成床　將設置緊急應變醫院

印刷員工遭資遣勞工局要求支付工資

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

按電梯最容易染病？3習慣染病指數最高

憂心「會不會你我早中了」　過敏人超有感

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

幕後追蹤／鑽石公主號台籍乘客趕不及包機 陳日昇：不是說好一起回家？

更多熱門

相關新聞

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布，首例新冠肺炎死亡白牌車司機的感染源為浙江返台台商，是透過血清檢驗確認具武漢肺炎抗體，顯示曾經感染。不過這位造成台灣首例病逝的浙江台商卻不列入25例確診，引起討論。對此中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥也對外說明。

住大阪台人曝就醫流程　37.7℃求驗遭拒

住大阪台人曝就醫流程　37.7℃求驗遭拒

快訊／湖北增115死！陸新冠肺炎破7.5萬例

快訊／湖北增115死！陸新冠肺炎破7.5萬例

婚期延後抗新冠肺炎　武漢29歲前線醫師病逝

婚期延後抗新冠肺炎　武漢29歲前線醫師病逝

港防暴警確診　發燒出席餐會…59警遭殃

港防暴警確診　發燒出席餐會…59警遭殃

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

日本護照第一好用！僅23%日人有護照原因曝光

這家餐廳平日2人同行第2位10元

日官員自豪公主號隔離方式　網友怒譙：真是無能帶來的災害

媽忙上班　閒汪「排口罩」網笑翻

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面