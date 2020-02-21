台灣新冠肺炎美列「社區傳播」吵翻　醫療粉專2分鐘解答4徵兆

記者黃翊婷／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）20日在網站列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣，掀起各界熱議。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」請民眾花2分鐘思考一下，並列出4徵兆解釋，社區傳播（community spread）的特性是連在社區中走動都會被傳染，但從台灣目前的確診案例看來，都沒有完全符合4徵兆，「沒有什麼誰打臉誰的問題，要說是打臉真的太過頭了啦。」

▲美國CDC認定台灣出現新冠病毒社區傳播（Community Spread）。（圖／翻攝自美國CDC網站）

針對新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國疾病管制與預防中心（CDC）將台灣列入出現明顯社區傳播國家的名單；對此，外交部表示，現階段國內的病例並不符合社區傳播要件，因此已經依據我國目前的實際狀況要求美方改正。然而，這次的事件也讓社會大眾掀起究竟是「蔡英文打臉美國CDC，或美國CDC打臉蔡英文」的討論。

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醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」再次列出社區傳播的4大徵兆，包含：

（1）確診病例無法找到傳染來源

（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數

（3）已經出現持續性的傳播鏈

（4）有廣泛發生的群聚感染事件

台灣被美國CDC列入名單，與日本、新加坡、泰國、越南、南韓等國家並列，但並未發出旅遊警示，「MedPartner 美的好朋友」認為，大家不妨花個2分鐘耐心想一想是否合理，雖然台灣第19例確診病例不幸死亡，但防疫團隊很快就鎖定感染源可能來自某位浙江台商，之後也成功透過血中抗體確認該台商曾感染病毒，因此就不符合徵兆的第一點。

▲民眾外出都會戴口罩防疫。（圖／記者李毓康攝）

「MedPartner 美的好朋友」接著分析最讓大眾擔憂的第24例病例，這位61歲的女子是在什麼時候、在哪裡、被誰感染，一切都還在調查中，找不找得到感染源，沒人說得準，假如找到就像第19例一樣，在第一點就被剔除，如果沒有，那就只符合第一點，依然沒有達到後面3點條件。

「MedPartner 美的好朋友」表示，美國政府是站在保護國民的立場來處理這件事，所以美國CDC網站上的文件是合理的，目的是告知國民有這個風險而已，至於台灣到底算不算出現社區傳播，從目前的證據來看，是「還沒有這麼明顯」，至少跟日本、南韓、新加坡等國相比，台灣在社區傳播的強度、範圍、風險方面都相對較小，所以這件事沒有誰打臉誰的問題，只是雙方都是以自己國家人民最大利益的角度來思考，「要說是打臉真的太過頭了啦。」