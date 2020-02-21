「口罩販賣機」來了！第一台寧夏夜市現身…身分證免費領2片　北市1999被打爆

▲口罩販賣機來了！1人可免費領2片。（圖／翻攝自Facebook／Yallvend，下同）



記者董美琪／綜合報導

口罩還是很難買！為了幫助社會挺過疫情，讓民眾更方便取得，新創團隊YALLVEND號召Authme、Biilabs合力開發「口罩販賣機」，消息一出，引起網友瘋狂轉發，20日在北市「現身」後，連北市1999也被詢問民眾打爆。

第一台口罩販賣機「問世」，不但讓民眾減少購買壓力，也可於網路查詢口罩剩餘數量。「口罩販賣機」20日一啟用，引起現場民眾排隊，「今天的口罩發完了喔，感謝大家今天有配合乖乖排隊，一整天接到很多電話，聽說1999被打爆了，對台北市政府真不好意思。」

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「口罩販賣機」使用方法如下：

Step 1. 掃描販賣機上的QR Code

Step 2. 詳讀用戶協議，並點選最底下同意服務條款

Step 3. http://xn--authme-ve2j2000b.com/ 取用相機

Step 4. 將身分證對準掃描框進行身份認證 （隨手機型號的系統差異，有些人打開是前鏡頭掃描，是正常滴～）

Step 5. 認證成功，待商品燈亮起後，請從販賣機上點選商品

Step 6. 商品門打開，獲得口罩一包（兩枚）！

YALLVEND表示，雖然發放的口罩「不是醫療級」，但也因此免於被徵收，「在此感謝不願具名的友人提供，讓身份辨識販賣機得以展示。」販賣機地點在寧夏夜市（蓬萊國小旁），民眾可憑身份證換取。 「口罩販賣機」下次發放體驗日期是2/25跟2/26，未來如有新增地點及日期，會再公告。

網友推爆，「可以分擔藥局排隊壓力」、「操作蠻簡單的，旁邊也會有人指導，希望能爭取到醫療級口罩，可以有效減少藥局的排隊壓力！」YALLVEND感謝說，希望以後有機會讓大家在其他地方，嘗試身份辨識與販賣機的應用。

也由於不能與健保系統對接，只能用身份證作為示範，因此「口罩販賣機」還不能幫藥師分擔，YALLVEND說「今天接到最多的電話是藥局（打來），想必藥師們都累了，辛苦全國藥師朋友，我們再一起想想辦法。」

YALLVEND指出，明白民眾的擔憂，也曾想過口罩是不是比照政府售價，或賣10塊，多少收一點成本，但也怕大家罵發國難財（賣完只有2萬），因此乾脆不收了，「我們的初心，就是社會問題可以技術解決，重申重點，我們去識別後，沒有存個資。」販賣機辨識系統在掃描後，影像資料不會做任何保存。

口罩販賣機地點：

寧夏路23-1號（寧夏夜市，蓬萊國小旁邊），憑身份證換取，可免費領「非醫療用口罩」2片。

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