連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

▲暖陽春天氣來臨。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風、冷空氣減弱，全台大放晴，溫度回升到26度，屬於「暖陽春」的天氣型態。不過吳德榮透露，下週三有鋒面掠過，迎風面有雨溫略降。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(20日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(21)日大都是晴朗穩定、「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；氣溫略升，白天舒適，早晚微冷，日夜溫差大，應注意衣著調適。今日各地氣溫：北部13至26度、中部13至27度、南部13至28度、東部14至26度。明(22)日、週(23)日迎風面水氣增；降雨機率略升，以北海岸、北部山區及東北部機率較高，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；背風面晴朗穩定。各地白天舒適，早晚涼。

請繼續往下閱讀...

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，下週一、二(24、25日)，大都是晴朗穩定、「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱(高溫升至27至30度)、早晚涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

最新模式10天的模擬顯示，下週三及週六(26日及29日)分別有微弱鋒面掠過，呈現短週期的天氣變化，伴隨的冷空氣皆較弱。下週三迎風面轉有局部短暫雨、高溫略降，下週四(27日)雨漸減少、天氣好轉；背風面則幾乎不受影響。不過，模式模擬對鋒面影響的時間及程度，仍會有所調整，應繼續觀察。