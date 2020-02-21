　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好天氣,郊遊,聚會,好朋友,閨密,女性聚會,野餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲暖陽春天氣來臨。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風、冷空氣減弱，全台大放晴，溫度回升到26度，屬於「暖陽春」的天氣型態。不過吳德榮透露，下週三有鋒面掠過，迎風面有雨溫略降。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(20日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(21)日大都是晴朗穩定、「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；氣溫略升，白天舒適，早晚微冷，日夜溫差大，應注意衣著調適。今日各地氣溫：北部13至26度、中部13至27度、南部13至28度、東部14至26度。明(22)日、週(23)日迎風面水氣增；降雨機率略升，以北海岸、北部山區及東北部機率較高，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；背風面晴朗穩定。各地白天舒適，早晚涼。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，下週一、二(24、25日)，大都是晴朗穩定、「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱(高溫升至27至30度)、早晚涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。

最新模式10天的模擬顯示，下週三及週六(26日及29日)分別有微弱鋒面掠過，呈現短週期的天氣變化，伴隨的冷空氣皆較弱。下週三迎風面轉有局部短暫雨、高溫略降，下週四(27日)雨漸減少、天氣好轉；背風面則幾乎不受影響。不過，模式模擬對鋒面影響的時間及程度，仍會有所調整，應繼續觀察。

ET快訊
劉真已用葉克膜14天…無法久撐！　若沒好轉「恐面臨心臟移植」
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

「口罩販賣機」來了！第一台寧夏夜市現身…身分證免費領2片　北市1999被打爆

22萬人戒不掉的深夜陪伴！「IG通靈少年」知寒寫出內心卡關掙扎

「密閉空間打噴嚏不遮，1公尺內全中！」　3大錯誤習慣染病指數最高

傳白牌司機妹妹同事也感染？　莊人祥證實：工廠4人已去採檢

國內1100間負壓隔離病房剩4成床　衛福部：將設置緊急應變醫院

民眾奔急診求篩檢！「人數激增」前線醫護累翻　急喊：符合3情況才要驗

傳白牌司機妹妹公司21日停工！莊人祥：工廠有4人去採檢

中研院合出肺炎治療藥！7人團隊「加班14天」…完成純度97%瑞德西韋

2年無旅遊史確診！他驚喊「台灣D-day」：真正戰疫終於來了...

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

新冠病毒「0號病人」比官方早一周　12／1發病！無華南海鮮市場接觸史

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

每周72瓶！5660家健保藥局開賣　郵局即起配送「75%防疫酒精」

連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

「口罩販賣機」來了！第一台寧夏夜市現身…身分證免費領2片　北市1999被打爆

22萬人戒不掉的深夜陪伴！「IG通靈少年」知寒寫出內心卡關掙扎

「密閉空間打噴嚏不遮，1公尺內全中！」　3大錯誤習慣染病指數最高

傳白牌司機妹妹同事也感染？　莊人祥證實：工廠4人已去採檢

國內1100間負壓隔離病房剩4成床　衛福部：將設置緊急應變醫院

民眾奔急診求篩檢！「人數激增」前線醫護累翻　急喊：符合3情況才要驗

傳白牌司機妹妹公司21日停工！莊人祥：工廠有4人去採檢

中研院合出肺炎治療藥！7人團隊「加班14天」…完成純度97%瑞德西韋

2年無旅遊史確診！他驚喊「台灣D-day」：真正戰疫終於來了...

美國CDC：日陷新冠肺炎社區傳播「列一級旅遊警示」　與香港同級

日官員自豪PO「鑽石公主號隔離法」　網友怒譙：真是無能帶來的災害

10月兒遭保母重壓害悶死　母泣訴：這已經是殺人了

女研究員「國難當頭義無反顧」扔論文投入抗疫　蔡英文：謝謝她！

連續5天「暖陽春」！白天舒適早晚涼　下週鋒面掠過有雨溫降

鑽石公主號乘客「被咳嗽聲包圍12小時」　嘆美撤僑包機更危險

新冠肺炎衝擊全球經濟　IMF：要精準預測言之過早

妨礙國會調查　川普親信史東判刑40個月

WHO：中國武漢肺炎新例持續減少　不能掉以輕心

新冠肺炎中東蔓延！　伊拉克關閉邊界停發簽證

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

生活熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

民眾奔急診求篩檢　前線醫護累翻

印刷員工遭資遣勞工局要求支付工資

負壓隔離病房剩4成床　將設置緊急應變醫院

憂心「會不會你我早中了」　過敏人超有感

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

健豪印刷21天無薪隔離　1人未配合遭資遣

按電梯最容易染病？3習慣染病指數最高

幕後追蹤／鑽石公主號台籍乘客趕不及包機 陳日昇：不是說好一起回家？

更多熱門

相關新聞

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

未來一周無明顯冷空氣南下，氣象局指出，各地白天舒適溫暖，僅周六、日水氣略增，但下周一、二會明顯回暖，全台高溫都可達26度以上，中南部高溫更將達30度。不過，下周三、四還有另一股東北季風增強，屆時北台灣高溫略降，降雨範圍也會比較廣。

今晨9.5度7縣市低溫特報雨區揭曉　下波鋒面時間曝

今晨9.5度7縣市低溫特報雨區揭曉　下波鋒面時間曝

冷空氣掰了！中南部逐日熱回30°C

冷空氣掰了！中南部逐日熱回30°C

今晨6.6度！18縣市低溫特報　彭啟明曝228連假天氣變數

今晨6.6度！18縣市低溫特報　彭啟明曝228連假天氣變數

再冷一波！18縣市發10°C低溫特報

再冷一波！18縣市發10°C低溫特報

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

這家餐廳平日2人同行第2位10元

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

王菲瘋傳「感染新冠肺炎」情況嚴重！經紀人無奈

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

台灣國衛院成功合成「瑞德西韋」藥物！

「最強奶媽」爆下海！開房證據瘋傳

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面