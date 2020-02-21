體內病毒讓白牌司機病死！浙江台商不列第25例確診　原因揭曉

▲衛福部長陳時中公布江浙台商就是感染源。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布，首例新冠肺炎死亡白牌車司機的感染源為浙江返台台商，是透過血清檢驗確認具武漢肺炎抗體，顯示曾經感染。不過這位造成台灣首例病逝的浙江台商卻不列入25例確診，引起討論。對此中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥也對外說明。

國內目前累積24例新冠肺炎確定病例，其中第19例白牌車司機感染來源確定是自浙江返台，且曾出現呼吸道症狀並多次就醫的台商。然而該名台商日前檢驗新冠病毒陰性，後來經採血送台大醫院及中央研究院檢驗抗體後，確認該名台商具武漢肺炎抗體，證實個案是遭該名台商感染。

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不過這位浙江台商確不列入第25例確診，莊人祥解釋，因為根據病例定義，病毒要從血液裡面培養或是說核酸檢測要陽性，並沒有包含血清檢驗要陽性，不會算是第25例。

另外外界擔心這名浙江台商會感染更多人，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，目前採驗浙江台商家人都是陰性，這名台商也不會再傳染給別人。張上淳也認為，該名台商體內有新冠病毒抗體，只能代表他曾經感染過，也贊成不將台商列入第25例確診。