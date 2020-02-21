傳白牌司機妹妹公司同事也感染？　莊人祥：工廠有4人去採檢

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱、吳奕靖／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，中央疫情指揮中心昨日宣布第19案死亡白牌車司機60歲的妹妹也確診。今（20）日晚間就傳出該名患者工作的工廠同事也中鏢，工廠內部恐面臨停工隔離。對此，《ETtoday新聞雲》記者晚間訪問中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥時，對方指出同間工廠有4人出現症狀，其中1人經採檢後為陰性，剩下的3人稍早已檢驗，目前仍待結果出爐。

中部家庭群聚事件再添一例個案，為首例死亡白牌車司機的妹妹，她在2月5日就已經有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，因為本身有心律不整一度到診所就醫，在16日司機確診後進行採檢，初採呈現陰性，第二、第三次採檢卻變成弱陽性，第四次採檢才陽性確診，並於17日收治住院。

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莊人祥晚間接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時指出，第23例工作的工廠目前有4人出現症狀，其中1人採檢後為陰性，剩下的3人仍待結果出爐。至於公司是否有居家隔離？莊人祥並未進一步透露，僅表示不了解。

另一方面，據中央社報導，記者問及台中市府是否有接獲中央要求配合到該間工廠消毒，他們回應指出「有關疫情相關問題，交由中央流行疫情指輝中心統一說明」，目前並沒有接到相關通知。

消息一出，不少網友留言指出「完了」、「昨天確診，為何明天才要停工？」、「浙江台商=超級傳染者」、「傳染力真的很強耶」、「真的要公布才行」、「哪間啊，商品有回收嗎」、「這不公布的話太可怕了」、「三月大概就是大爆發時期了，備戰囉」、「工廠群聚傳染 精彩了==」。

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