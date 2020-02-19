公布居家檢疫失聯者照片？　黃珊珊：需中央同意

▲黃珊珊 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

居家檢疫者、居家隔離者趴趴走案例頻傳，台南市長黃偉哲說重話要公布照片。北市副市長黃珊珊19日受訪表示，失聯部分一直是大問題，中央法規是公布姓名，若要公布照片可能要中央同意。

黃珊珊說，其實北市是第一個公布姓名的，當時覺得很困難，姓名只有三個字沒有辦法確定誰是誰，後來才公布入境時間資料，公布姓名還是找得到人，只是公布照片可能要中央同意，比較方便作業，不太可能自己去做。

黃珊珊指出，今天有一個失聯，但身份還沒確認，他還不算是真正失聯，要跟警政系統確認資料是否確實，還不到要公布姓名的程度。

至於是否採用智慧手環監控，黃珊珊表示，這不是地方的事，中央已經在做APP定位，希望有科技定位方式，將趴趴走的人報到中央，由中央強制安置；北市管的居家檢疫者都有防疫手機，不是用APP監控的，目前北市居家檢疫有3千多人，居家隔離則是10個人。

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