配合中央紓困振興方案　北市府：租金優惠比照SARS

▲黃珊珊 。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，行政院13日與各部會討論紓困方案及預算，台北市副市長黃珊珊14日指出，有關行政院會公布的紓困方案，台北市的部分會按照市長柯文哲指示，大致比照SARS期間的方案，待與市長進行報告核定後，就會正式發布。

產發局表示，台北市紓困方案總共分成4部分，這段時間內已邀請民間業者，包括台北市商業會、商圈聯合會等處理企業融資紓困，與台北富邦銀行做協調確認。而振興措施在疫情稍作緩解後，會跟商圈合作，配合中央的振興抵用券實施。另外，財政局也說明稅捐部分，待中央的條例出爐後會配合作業；租金優惠大致上比照SARS的方案已在擬定，核定後會盡快宣布。而未來復甦期，待疫情穩定後，會搭配產業局進行合作。

另外，黃珊珊也針對台北市居家隔離及檢疫人數說明，截至目前為止居家隔離118人、解除隔離95人，有6人有症狀、5人住院，1人已返家，但這些並非確診。居家檢疫有1770人，無症狀1761人、有症狀6人，4人就醫、2人返家，解除居家檢疫有79人。黃珊珊進一步解釋，這3個數字差異即為從香港入境的3名失聯人士。

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