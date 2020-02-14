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柯文哲避戰後撤　黃珊珊上前作戰搶曝光醞釀接班

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▲▼黃珊珊時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃珊珊近來頻頻上到第一線。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

2020選舉台灣民眾黨送了5名不分區立委進入立法院，黨主席、台北市長柯文哲的政治路也正式進入下一階段，未來除了思考如何在立法院搶曝光外，邁入第二任市長任期也要啟動接班計畫。近期柯文哲減少公開露面，一方面是策略調整，另一方面正好把去年帶槍投靠的副市長黃珊珊推上第一線，為接班做準備。柯營幕僚認為，黃珊珊難複製柯文哲模式，當務之急是重新包裝，打造自我品牌的亮點。

柯文哲日前驚爆衛福部規劃的武漢肺炎隔離地點，引發正反輿論激辯，隨後便開始「神隱」，幾乎從螢光幕前消失，被解讀是要避風頭。但柯營幕僚解釋，選舉前就有意調整媒體策略，減少柯文哲露面機會都在規劃內；且現在有市府、黨團、黨部多線進行，柯甚至要開始思考接班計劃，剛好也可以趁此機會重整媒體操作。

而柯文哲神隱的同時，去年加入柯市府團隊的前親民黨台北市議員、現副市長黃珊珊，則因為身兼「北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組召集人」，頻上火線與媒體交手。幕僚直言，黃珊珊進入市府後，2022接班柯文哲的傳言不斷，儘管柯文哲對未公開承認，但「黃珊珊接班」確實是考量選項。而近期爆發武漢肺炎疫情，黃珊珊身為台北市的最高督導長官，正好名正言順站上第一線。

▲▼北市長施政五周年成果記者會【都更。安居在臺北 】-副市長黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）

柯營幕僚觀察，綜觀柯文哲麾下，黃珊珊確實是現階段最能推上檯面的市長接班人選，但也凸顯出柯文哲從政至今，人才培養方面的問題。幕僚指出，黃珊珊求學期間就讀北一女中、台大法律系，畢業後考上律師，在學歷、經歷亮眼又有專業能力，是傳統定義上的社會菁英，加上形象清新、正面，對社經地位、經濟能力普遍較高的台北市選民來說，相當有吸引力。

另外，幕僚進一步分析，以參選地方首長角度來看，黃珊珊的年紀屬於青壯派，但從政經歷豐富，基層議員出身一當20年，不會讓選民對她的能力有質疑。幕僚認為，目前檯面上的可能對手國民黨立委蔣萬安、2020大選聲勢一舉衝高的民進黨吳怡農，都還太年輕、從政經歷也資淺，相較之下黃珊珊都有優勢。

▲▼黃珊珊出席Facebook數位公民行動教室活動。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊目前需要重塑「自我品牌」，進一步推升知名度。（圖／記者李毓康攝）

但幕僚認為，黃珊珊雖有優點，缺點也相當明顯，而目前最需要改變的就是要重新打造「自我品牌」。前有柯文哲這個話題王，黃珊珊勢必無法複製柯製造話題、搶曝光的能耐，媒體形象沒有明顯記憶點的情況下，在訊息更迭快速的現在，容易被淹沒在一片新聞海中。

幕僚觀察，黃珊珊雖然民代出身，但平時散發出專業人士的距離感，恰恰與「白目」的柯文哲形成對比。在選民眼中，柯文哲的「白目」言行更顯親民、沒有距離感，但現階段的黃珊珊仍略顯「矜持」、放不開，這是目前黃珊珊需要改變的一點。

▲▼正義國宅都更改建案上樑-台北市副市長 黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）

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