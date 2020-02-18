防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

記者陳弘修／台北報導

針對新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，台北市長柯文哲團隊17日拋出「防疫計程車」的構想，消息一出立刻引發討論。關於「防疫計程車」名稱造成混淆讓民眾以為都可以搭乘，台北市政府官員18日強調，相關的內容規劃正在討論中，比較有可能的方向目前有3個，其中必須要特別說清楚的是「居家檢疫者」提出「就醫」需求時才會派車。

因應新冠肺炎疫情，北市副市長黃珊珊17日宣佈，台北市政府將推出「防疫計程車」，解決居家檢疫者就醫需求，希望本週定案上線，計程車參與防疫的相關損失，由災害準備金支應。

黃珊珊說，有一些居家檢疫有就醫需求，又不是發生呼吸道疾病，可能是在家中摔倒須就醫，因此請交通局協調，將成立台北市防疫計程車隊，用計程車做好防疫後，讓他們自行就醫，衛生局、民政局確認必須就醫後，幫檢疫者叫防疫計程車。

關於計程車隊們接送檢疫者會擔心自己也可能也會出事的問題，黃珊珊也表示，因為載運這些人因此需要居家隔離，以及營收損失、教育訓練時間等，將由災害準備金支應，參加的司機朋友，如果因為協助防疫受損失，北市府會補貼。

對於「防疫計程車」的細部規劃，台北市政府18日也開始進行討論，官員透露目前比較能確定的方向有三個：一、當居家檢疫者提出就醫需求時才會派車。二、計程車收費方式比照一般計程車跳表計費。三、萬一司機也成為居家檢疫者時，會賠償他14天營業損失。

台北市政府官員也表示，全案的細部規劃都還在討論中，若有做出具體的決定會再進一步對外說明。

根據台北市政府17日的統計，目前北市居家隔離29人，已經完成解列的有184人，而居家檢疫者至17日為止是2566人，其中有症況6人，4人就醫，2人輕微未就醫，失聯0。

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