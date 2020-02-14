快訊／3香港人居家隔離失聯　北市公布姓名協尋

記者呂欣玫、張乃文、陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市政府14日表示，有三名2月8日入境的香港人必須居家檢疫14天，卻在今天失聯。副市長黃珊珊指出，這三人可能是故意的，因為填具有不實的狀況，所以決定依法公佈他們的姓名，請民眾協尋，此三人分別為一名女性陳寶珠，以及兩位男性張君諾、張龍華。

▲3香港人居家隔離失聯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊說，今天有三個失聯的人，因為他們的狀況較特殊，所以要公布他們的姓名，一個叫陳寶珠，一個叫張君諾，另一個是張龍華，已將這三人的姓名公告在網站上，而這三位民眾都不是本國人，是從香港入境，填的是萬華區武昌街的地址，電話都是中華電信的客服電話。

▲3香港人居家隔離失聯。（圖／北市府提供）

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