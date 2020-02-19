學生發燒就通知家長領回？　楊志良：完全錯了！

▲楊志良。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

學校即將開學，為了避免引發群聚交叉感染，各縣市提高警覺，確認學校防疫整備到位，且學生一旦發燒就通知家長帶回，不過，各縣市發燒標準不一，引發爭議。前衛生署長楊志良不認同這個做法，直言SOP錯誤。

楊志良在18日播出的政論節目《新聞面對面》表示，就算一天可以做1000萬個口罩，照現在的規定還是不夠用，政府應該說明口罩不夠用的狀況，此外，現在說小學生要戴口罩，有疫情、有症狀的，馬上就要請家長帶回去，「這完全是錯了」。

楊志良指出，每個學校都有健康中心，都有學校護士，應讓學生先戴上口罩，家長來不知道什麼時候到學校，家長正在忙，「你給家長造什麼麻煩？」

楊志良認為，若發現學生發燒，除了通知家長，學校護士應把學生帶到健康中心，通常每個學校都跟醫療院所特約的，帶到特約的醫療院所處理，而不是說馬上叫家長來帶，「這個SOP就不對了」。

教育部19日發函給各教育局處，學生上學前，家長應落實在家健康管理，每日上學前須量體溫，若耳溫高於38度、額溫高於37.5度者，請盡速就醫在家，學校不會列入缺席紀錄。

另外，教育部也表示，學生入校後，學校及教師應主動關心學生健康狀況，若學生有發燒、咳嗽或非過敏性鼻水等呼吸道症狀，應立即戴上口罩，避免傳染他人，並安置於單獨空間或與他人間隔1公尺以上的地方，以及維持空間通風，並安排專人陪同直到離校。