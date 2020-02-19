228連假住房率慘掛零！民宿「連週末都沒客人」⋯到4月訂單全被取消

▲因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，民宿業者表示，今年228連假住房率掛零，到4月的訂單幾乎都取消，今日各大民宿業代表至交通部陳情。與會人士指出，只要有合法的商業登記或稅籍登記的民宿，就可被納入振興方案，粗估符合規定的民宿約有4500家，另外也會有最少2名的人才培訓名額。

DoMo民宿集團執行長李奇嶽今日率隊至交通部陳情，李奇嶽表示，此波疫情情況嚴重，2月下旬到4月的訂單幾乎都被取消，其中228連假住房率慘掛零，對比去年滿房狀態，可說是非常悲慘。

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▲疫情影響，觀光業大受打擊。（圖／記者李毓康攝）

台灣民宿協會理事長彭成裕表示，以南投民宿住房率而言，本來住房旅客就不多，又因為疫情影響少了6到7成，許多民宿連週末都沒有任何訂單，部分幸運的是偶爾有幾組客人。

彭成裕表示，離島觀光業更慘，由於澎湖、小琉球等地的觀光旺季是夏天，如今受到肺炎影響，沒人敢搭飛機、搭船出門，本來是做半年休半年的離島業者，等到疫情穩定恐怕也已夏末，如果沒有國旅刺激的話絕對是慘兮兮。目前已向交通部反應，疫情緩和就可辦理國旅補助，否則太晚開始恐怕無用。

李奇嶽表示，今日在會議中交通部長林佳龍給出許多善意回應，「普遍業者都認為有符合期待，甚至業者還沒想到的部分，交通部也準備了」，在振興方案中，只要有合法的商業登記或稅籍登記的民宿，就可被納入。

▲北市觀光景點忠烈祠觀光客幾乎都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

李奇嶽表示，部分民宿僅為家庭副業沒有登記，受法規影響就無法納入紓困，預計被納入的家數約是民宿的一半、4500家。在人才培訓部分，有登記的業者也可參與，房間數8間（含）以下者，有2名受訓名額（需含老闆），9到15間的名額則會增加。

李奇嶽表示，初步規劃辦理異地教學觀摩，如花蓮的業者組團到南投交流培訓，由南投業者接待，負責規劃課程、在地體驗、教學管理等，讓兩地業者可互相學習。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，這不只可讓業者提升接待能力，同時也可刺激國旅。