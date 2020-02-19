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防疫管到被窩裡！社區強制規定「夫妻分床睡」…網狂洗版：請問怎麼監督？

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▲▼湖北一社區出新規，要求夫妻分床睡。（圖／翻攝自微博）

▲湖北一社區出新規。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

為了控管疫情進一步擴散，大陸各地紛紛祭出最嚴防疫措施，除了封城外，許多社區都採取封閉式管理。日前，一張社區告示在微博流傳，引起網友熱議。告示上寫明，自2月17日起家人之間也必須隔離，其中包括夫妻必須分床睡覺。

據悉，這則社區告示被曝光是湖北省咸寧市某社區。該通知表示，「因接獲上級指示，為徹底阻斷疫情傳播，自2月17日起，居民除看病之外，無相關證明一律不准出門，所有物資一律實行每戶5天只配送一次，且僅配送米、蔬菜等生活必需品，非生活必需品不配送。」

▲▼情侶,夫妻,性愛,親密,上床,約炮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲社區強制規定，夫妻不能睡覺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，該告示更細節到家人之間的隔離要求，「夫妻必須分床睡覺，家庭成員間吃飯時也必須分餐分時來吃，在家仍須戴口罩，每天測量體溫。」

告示一經流傳，立即引發網友熱議，「啊，終於管到被窩裡了」、「真是不停刷新管理水準的下限，」、「這次瘟疫能不能喚醒一部分人」、「請問衛生棉算生活必需品嗎」、「要怎麼查有沒有執行？晚上突擊檢查麼」、「再進一步是不是肉體和靈魂要相互隔離」。

不過，據《中新網》最新報導，該社區書記餘霞澄清，此規定是針對在家隔離的居民，「因社區曾發生一起居家隔離時傳染家人的案例，而這本來是社區張貼的居家隔離小提醒，怕居民沒仔細看，所以改為緊急通知，因此導致誤會。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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